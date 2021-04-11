Altındal’dan Türker’e ağır sözler

Haber: N. Halid Altundal

Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal’ın Mudurnulu vatandaşlara daha iyi hizmet etmek için yapmak istediği çalışmalara Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker, adeta kulak tıkıyor. Telefonlarına çıkmayan Belediye Başkanı Türker’in ilçe halkını ve esnafı düşünmeyen tavrını sert sözlerle eleştiren Altındal, MHP İl Başkanına da çağrıda bulundu.

“HADSİZLİK İÇİNDE OLAN BİRİNE…”

Mustafa Altındal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bolu'da bir sivil toplum kuruluşunun Başkanı olarak, ilişkilerimi her partiye aynı mesafede hem sorumlu olduğum Üyelerime hem de Bolu Halkına hizmet etmek için sürdürmeye gayret ediyorum. Ama zaman zaman da yaşadığım olumsuzlukları da siz hemşehrilerimle de eğmeden, bükmeden sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. İşte onlardan biri de Mudurnu Belediye Başkanı Sn. Necdet Türker ile Oda olarak yaşamaktayız. Mudurnulu hemşehrilerimize daha iyi şartlarda hizmet etmek için kendisiyle temas kurmaya çalışmamıza cevap vermeyen Mudurnu Belediye Başkanı, telefonlarıma da cevap vermeme gibi bir nezaketsizlik içindedir. Şimdilik bu olaya fazla girmek istemiyorum. Hadsizlik içinde olan birine sadece mensubu olduğu Partiye saygımdan dolayı şimdilik susuyorum. Ama MHP İl Başkanı Cihan Başaran'a da bu saygısızlığa dur demesi çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Altındal’ın açıklamalarına Türker’in herhangi bir cevap verip vermeyeceği ise merak konusu oldu.