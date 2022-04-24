Altındal’dan zincir marketlere tepki

Altındal, perakende yasasının bir önce çıkartılması gerektiğini ve çok geç kalındığını belirterek, şunları söyledi; “Perakende Yasası için çok geç kalındı. İğneden ipliğe, aküden beyaz eşyaya, kıyafetten masaya satmadıkları ürün kalmayan zincir marketler hem piyasa fiyatlarını hem de esnafın kazancını alt üst ediyor. Bir gecede bir ürün grubuna bile anlaşarak zam yapmalarıyla tüm piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar. Zincir marketlere kural getirilerek sattıkları üründen açık kaldıkları saat ve günlere kadar acilen düzenleme yapılmalı. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmasını zaman kaybetmeden bitirerek TBMM’den kısa sürede çıkarılması sağlanmalı. Çünkü perakende yasasındaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat hareketliliği durur” dedi. Altındal açıklamasını şöyle sürdürdü;

PİYASADAKİ FİYAT BİRLİĞİ ZAMAN KAYBEDİLMEDEN SAĞLANMALI

Gıda fiyatları başta olmak üzere birçok ürün grubunda fiyatların dengesini bozan en önemli aktörlerden biri zincir marketler. Her köşe başında yan yana açıldıkları yetmezmiş gibi ‘mini’ konseptle daha küçük şubelerini de her sokağa açmaya devam ediyorlar. Haftanın 7 günü sabah erkenden akşam geç saate kadar açıklar ve satmadıkları hiçbir ürün yok. Bir esnaf aynı dükkânda hem kıyafet hem beyaz eşya satabilir mi? Zincir marketler ayakkabıdan kaleme, yazlık şişme ürünlerden televizyona aklınıza gelen her gıda ve malzemeyi satıyorlar. Anlaşarak bir gecede kimi ürün gruplarına aynı şekilde zam ya da indirim yaparak piyasadaki tüm fiyatlarla hamur gibi oynuyorlar.

ESNAFIN TEK UMUDU PERAKENDE YASASI

Yıllardır esnaf Perakende Yasası’nda zincir marketlere bir düzenleme getirilmesi için bekliyor. Bu konuda artık geç kalınıyor. Piyasadaki aktör sayısı çoğalırsa bu fiyatlar böyle olmaz. Vatandaşın fiyatların ucuzlaması ile rahatlaması için hükümet tarafından alınan tedbirler bu zincirlerde işe yaramıyor. Perakende yasasındaki kurallar işlemiş olsa bu fiyat hareketliliği durur. Tüm ürünlerde fiyat birliği için şehrin dokusunu bozmadan oradaki esnafı da tedirgin etmeden bir düzenleme yapılmalı. Zincirler eve bir tane limon almanız gerekirken bir file almanıza neden olup israfa da yol açıyorlar. En önemlisi bazı ürünlerin yanında indirimli diye tuzak ürünler koyarak satış yapıyorlar. Perakende Yasası bir an önce çıkarılarak bu olumsuz gidişata dur denilmeli. Esnaf olmazsa ticaret olmaz, rekabet olmaz. Fiyatlara istikrar gelmesi ve rekabet ortamının oluşması için mutlaka perakende yasası çıkarılmalıdır. Bu konuda Ticaret Bakanlığı çalışmalarını kısa sürede bitirmelidir. Artan enflasyonun düşmesinin tek yolu kuralsızlığın düzeltilmesi ile olur.