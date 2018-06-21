Haber: Semih Baykal

Haziran ayı itibariyle gözle görülür bir artış yaşanan soğan fiyatları ile ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal, fiyatların ürünün çıkış yaptığı yerden belirlendiğine dikkat çekti. Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Altındal, soğan fiyatlarının 3-4 kat artmasına ilişkin yaptığı açıklamasında, “Kuru soğan Bursa Karacabey’de toptan fiyatı 5 TL. Kamyon nakliyatı, yüklemesi masrafıyla Bolu’ya inişi 5,5 TL, 50 kuruş masrafı oluyor. Burada hal dizim, stopaj, KDV, işçisi derken 30 kuruş daha soğan 5,8 TL oldu. 20 kuruş da halci alacak, onun da çoluğu çocuğu var, etti 6 TL. Pazarcı 6 TL’ye aldı. Onun da poşet masrafı, terazi payı ıvır zıvırı var. Soğanın kilosu oldu 7 lira, 7.5 lira. Pazar yerlerinde kilo satışı 6,5-7 TL, marketlerde 8-9 TL. Bunun sebebi şudur: Soğan bildiğiniz gibi 4-5 yıldan beri para etmiyor. Çuvalla 20 kiloluk soğan 10 TL-20TL. Çiftçi ne kadar ektiyse hep zarar etti. Zarar ettiği için bıktı, soğan ekmemeye kadar verdi. Ekilim az olduğu için soğan prim yaptı, soğan para etti. Bir faktör daha var, aracılar. Büyük tüccarlar bu işi takip edenler, soğanları az olan soğanları köylü ve çiftçilerin elinden aldılar, depoya koydular. Soğan piyasada zaten yok, böyle olunca iyice azaldı. Büyük tüccarlar örneğin 500 ton soğan koydu deposuna, Türkiye’nin ihtiyacı 100 ton ise, 25 ton çıkarttı deposundan sadece. Neden? Soğanın fiyatı yüksek olsun, soğan aransın diye. Soğan piyasada zaten yok bir de büyük tüccarların elinde. Onlar da piyasaya sürmediği için ondan prim yaptı” diye konuştu.

“FİYATLARI BİZ BELİRLEMİYORUZ”

Soğan fiyatlarının sadece Bolu’da değil Türkiye’nin her yerinde arttığını da belirten Mustafa Altındal, ayrıca şunları söyledi: “Bizim elimizde olan bir şey yok. Fiyatları biz belirlemiyoruz. Fiyatlar, ürünler hangi ilde yetiştiriliyorsa, oradaki çıkışına göre belirlenir. Ama herkes işi bilemediği için Manavlar Odasıyla ilgili olduğunu sanıyor. Bu fiyatları bizler belirlemiyoruz. Hangi ürün, nereden çıkıyorsa fiyatı orası belirliyor. Soğan daha düne kadar 1 TL idi. Ben soğanın 5 TL olacağını bilsem elimde ne varsa satar soğana bağlardım. Bunu kimse bilemez, ileriyi kimse göremez. Ben Bolu Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı olarak soğan yarın iner, yarın çıkar dersem yalan söylemiş olurum. Ama bilgi ve tecrübeme göre bakacak olursam soğan 15-20 gün daha böyle gider. Fiyatı yükselebilir de. Biz Bolulu müşterilerimizden ekmek yiyoruz, evin orta direği soğanın bu fiyatlara satılmasına bizler pazarcı olarak razı değiliz.”