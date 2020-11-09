Altından kız meselesi çıktı



Haber:Erdal Tanrıverdi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde M.M. ve O.Ç'nin ayağından yaralandığı silahlı kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Yaralı M.M. ve O.Ç'nin ise Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi devam ediyor.Aktaş Mahallesi Taşhancılar Caddesi'nde dün gece iki grup arasında silahlı kavga çıkmış, ayağından yaralanan iki kişi hastanede tedavi altına alınmıştı. Bölgede araştırma yapan polis ekipleri, sokak arasında bir tüfek bulmuştu.

Yaşanan olayla ilgili olarak Bolu Cumhuriyet Savcılığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre; dün meydana gelen silahla yaralama olayında önceye dayalı kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma çıktığı ve tartışmanın kavgaya dönüştüğü öğrenildi. Olayda bir adet av tüfeği hedef gözetilmeksizin ateşlendiği ve iki kişinin bacağından saçma isabeti ile basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralandığı anlaşıldı. Yaralamanın basit nitelikte olması nedeniyle taraflar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.