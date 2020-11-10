Altının yükselişi devam edecek mi?

Haber: C. Kutay Aykan

Altın geçtiğimiz gün aşı haberlerinin ardından son üç ayın en büyük düşüşünü gerçekleştirmişti. 10 Kasım itibariyle altın fiyatları yeniden yükseldi. Altındaki dalgalanmaların ne yöne seyredeceği düğün sahipleri ve yatırımcılarda merak uyandırdı. Altında son durumu Yamaner Kuyumculuk Mağazalar Koordinatörü Hakan Doğan’a sorduk.

Altının süregelen yükselişinin birkaç aydır devam ettiğini belirten Doğan, “2020’de altının ONS’u 2000 dolara kadar artış göstermiş ve ONS bazında dünyadaki rekorunu kırmıştı. Şu anda 1900’lü seviyelerdeyiz, 1870’lere 1860’lara kadar çekilen dünyadaki altının ONS fiyatı şimdi tekrar 1900’lü seviyelere çıktı. Türkiye’deki altının ONS fiyatı dolar kuru ile belirleniyor. Son haftalarda Türkiye’deki döviz kurlarında yukarıya gidiş altının ONS’uyla birleşince bugüne kadar görmediğimiz rakamları özellikle TL bazında görmüş olduk” şeklinde konuştu.

ALTININ ONS’U 2000 DOLARI BULABİLİR

Uzmanların yorumlarına göre altının ONS fiyatının 2000 dolar üzerinde seyretmesi halinde bugünkü rakamları arayacağımızı vurgulayan Doğan, altının gidişatı hakkında “pandemiden dolayı, merkez bankaları vatandaşların ve firmaların ekonomilerinin daha az zarar görmesi için para musluklarını açtılar. Böylelikle piyasaya para sürülmüş oldu. Piyasadaki paranın nereye gideceğini merkez bankaları kontrol edemiyor. İkinci bir pandemi dalgasında insanlar altına yönelirse Ons bazında 2000 dolar üzerine çıkacaktır. Dolayısıyla bu durum altın fiyatının yükseleceği anlamına gelmektedir. Sağlık alanında aşı çalışmalarının devam edilmesi ve bu açıdan olumlu bir haber alınması şu anki resmi tamamen değiştirir” ifadelerini kullandı.

ALTIN UZUN VADEDE GÜVENLİ YATIRIM ARACI

Vatandaşların kısa vadeli al sat hareketleri ile zaman zaman zarar ettiğini belirten Doğan, “Bazı dönemlerde yaşanan düşüşler paniğe kapılmadan alım fırsatı olarak görülmeli. uzun vadede altın, yatırımcısına kazandıran bir araçtır” açıklamalarını yaptı.

BOLU'NUN ALTIN TERCİHİ

Vatandaşların artık keyfi ürünlerden daha çok yatırım araçlarına yöneldiğini belirten Doğan, “ilimizde daha çok Reşat, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını tercih ediliyor. Sektörümüz, insanların alım gücüne bağlı, fiyat arttıkça tüketicinin ürünlere ulaşması daha da zorlaşıyor ya da tercih ettiği ürünlerin gramı daha aşağıya iniyor. Bu yaz sezonu diğer düğün sezonlarına göre daha sakin geçti” ifadelerini kullandı.

İŞTE 10 KASIM İTİBARİ İLE ALTIN GÜNE BÖYLE BAŞLADI

Gram Altın : 503

Çeyrek Altın : 829

Yarım Altın : 1.659

Cumhuriyet Altın : 3.304

Reşat Altın : 3.337

Altın(ONS) : 1.886

22 ayar bilezik : 472