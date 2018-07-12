Haber: Kasım ŞAHİN

Kendisin polis olarak tanıtan zanlı Mehmet Aslantatar’a 50 bin TL değerindeki altınlarını kaptıran Havva Çelebi’nin Bolu Ağır Ceza Mahkemesindeki davası sonuçlandı. Çelebi, duruşmada başından geçenleri şöyle anlattı; “Olay günü cep telefonum çaldı ve açtım. Karşımdaki kişi kendisinin polis olduğunu, adımın silahlı terör örgütü PKK’ya karıştığını ve bunu bir tek kendisinin düzeltebileceğini söyleyerek, ne kadar param ve altınım olduğunu söyledi. Ben de paniğe kapılarak yüklü miktarda altınım olduğunu söyledim. Karşımdaki kişi hemen altınları bir poşete koymamı ve poşeti de Kaynaşlı Otoban gişelerini geçince yol kenarına bırakmamı, beni de takip edeceğini söyledi. Bende yine korku içerisinde evdeki 50 bin TL değerindeki altınları bir poşete koyarak, arabamla dediği yere gidip poşeti yol kenarına bıraktım. Sonra beni arayan numarayı arayıp, altınları bıraktığımı söylemek istedim ama telefon kapalıydı. Dolandırıldığı o zaman anladım. Geri de dönemedim. Zanlıdan şikayetçiyim. Altınlarımı da geri alamadım” dedi.

Kendisin polis olarak tanıtıp cep telefonuyla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla suçlanan Mehmet Aslantatar, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, “Tek suçum çalıştığım firmanın aracıyla olay yerinden 3 defa geçmem” diye konuştu. Mahkeme heyeti Aslatatar’ı, dolandırıcılık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.