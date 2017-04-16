Haber: Esra Öztürk
Boluspor’da Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 45 dakika sürerken, takımdan ayrı olarak Andre Santos, Mitchell te Vrede ve Mamadou Diarra fitness salonunda çalıştı.
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YAZILIM: Haber-Sistemi
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