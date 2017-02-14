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14 Şubat 2017 Salı
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    • Altınordu’yu Kabze güldürdü

    Maçın henüz başında 10 kişi kalan Bandırmaspor 2-0 geriye düşse de 2-2'yi yakalamayı başardı. Ama Altınordu'da son sözü Hasan Kabze söyledi: 3-2.

    14 Şubat 2017 Salı 13:46
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    Altınordu’yu Kabze güldürdü

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Stat: Bandırma 17 Eylül

    Hakemler: Abdullah Yılmaz, Tevfik Özkoç, Oktay Önge

    Bandırmaspor: Okan Kocuk, Yiğit İsmail Gökoğlan(Dk. 65 Fofana), Doğan Karakuş (Dk. 52 Feridun Kıroğlu),  Souza, Bilal Hallaçlar, Da Silva (Dk. 81 Atabey Çiçek), Gökhan Yılmaz, Üstün Bilgi, Ömer Kandemir, Droppa, Sertaç Çam

    Altınordu: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Yusuf Acer, Sinan Osmanoğlu, Serkan Göksu, Erdoğan Yeşilyurt, Arif Morkaya, Abdülkadir Parmak (Dk. 61 Beykan Şimşek), Yusuf Abdioğlu, Okan Derici (Dk. 85 Barış Alıcı), Hasan Kabze (Dk. 89 Fatih Aktay)

    Goller: Dk. 65 Gökhan Yılmaz, Dk. 74 Feridun Kıroğlu  (Bandırmaspor),  Dk.17 (Penaltıdan) ve Dk. 80 Hasan Kabze, Dk. 26 Abdülkadir Parmak (Altınordu)

    Kırmızı kart: Dk.15 Souza (Bandırmaspor)

    Sarı kartlar: Dk. 35 Ömer Kandemir, Dk. 65 Feridun Kıroğlu, Dk. 90+3 Fofana (Bandırmaspor), Dk. 46 Abdülkadir Parmak, Dk. 90 Serkan Göksu (Altınordu)

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