Altınyıldız Garden, salgına karşı tüm önlemleri aldı

Haber: N. Halid Altundal

Altınyıldız Garden Düğün Salonu, D-100 Karayolu üzerinde Gölköy Sapağı Çamlı Çeşme Otel yanında misafirlerine en kaliteli hizmeti sunmaya devam ediyor. Altınyıldız Garden'da açık havanın büyüsünde, açılıp kapanabilir çatı sistemiyle bin 500 kişiye kadar ferah ve eğlenceli düğünler, 250 kişilik tamamen kapalı mekanda, söz, nişan ve kına organizasyonları en iyi şekilde misafirlerin hizmetine sunuluyor.

PANDEMİ SÜRECİNDE 700 KİŞİYE KADAR HİZMET

2015 yılından beri Bolu halkına hizmet verdiklerini belirten işletme sahibi Sedat Altınyıldız, yaptığı açıklamada Altınyıldız Garden ile ilgili bilgiler verdi. Sedat Altınyıldız açıklamasında, “Altınyıldız Garden 4 bin metrekare alana kurulmuş olup ortalama bin 500 kişiye kadar hizmet veriyor. Pandemi süreci dolayısıyla bu sayıyı sosyal mesafe aralıkları ile birlikte 700 kişiye düşürdük. Mekanımızda sünnetlerimiz, toplu yemeklerimiz ve yemekli-yemeksiz düğünler ile kır düğünü konsepti olarak hizmet veriyoruz” dedi.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında alınan tedbirleri de aktaran Altınyıldız, “Alanımız girişinde ateş ölçerlerimiz ile misafirlerin ateşini ölçüyor ve dezenfektan kullanmalarını istiyoruz. Öte yandan tüm masalarda gerek dezenfektan gerekse kolonya bulunduruyoruz. Ayrıca girişte maske kuralına da dikkat ediyor ve misafirlerimizi bu konuda uyarıyoruz. Düğün esnasında da anonslar yaparak tedbirler konusunda uyarılarımızı tekrarlıyoruz” diye konuştu.

“ÇİFTLERİMİZ ENDİŞELERİ OLMADAN GELİP DÜĞÜNLERİNİ YAPABİLİRLER”

Koronavirüs salgını sebebiyle birçok çiftin düğün ve nişanlarını ertelemesi veya iptal etmesi konusunda da açıklamalarda bulunan Altınyıldız ayrıca, “Çiftlerimizin endişeli olmalarını anlayabiliyoruz. Ama biz zaten kapalı alan olmadığı için açık alanda geniş bir alana sahibiz. Açık alanda insanlara hizmet vermekte herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Tüm kurallara uyduğumuz takdirde biz bu hizmeti en kalite, en iyi şekilde vereceğimize düşünüyoruz. O yüzden çiftlerimiz hiçbir endişeleri olmadan gelip düğünlerini yapabilirler. Alanımızın geniş olması dolayısıyla gelin ve damat, rahatlıkla düğünlerini yapabilirler. Açık alanımızda üstü açılır-kapanır sistem olmasıyla birlikte insanların bütün etkinliklerinde sıkıntısız hizmet vermekteyiz” ifadelerini kullandı.

“ETKİLİ OLACAĞINA İNANIYORUM”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan düğün ve nişanlarda toplum sağlığı adına gözlemci bulundurma çalışmalarını da değerlendiren Altınyıldız şunları söyledi: “Genelge kapsamında tüm kurallara uyuyoruz. Masa aralıkları, sandalye aralıkları ve sürekli sahneden anons yaparak misafirlerimizi de uyarıyoruz. Biz elimizden geldiğince misafirlerimizi koruma altına alıyoruz. Ama tabi bir gözlemcinin olması, yetişemediğimiz yerde onları görmesi ve insanları uyarmasının biraz daha etkili olacağına inanıyorum. Biz işletme olarak tüm önlemleri aldık. Misafirlerimizi hizmeti en kaliteli şekilde vermeye gayret ediyoruz.”

Sedat Altınyıldız son olarak, Altınyıldız Garden Düğün Salonu için çiftlerin 0532 608 2041 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabileceği ve bilgi alabileceğini sözlerine ekledi.