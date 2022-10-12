Altun’dan, Cumhurbaşkanına mesaj

Haber: Süleyman Kurt

5 yıldır üzerine atılan iftirayı temizlemek için yasal mücadele veren Mehmet Altun aradan geçen zamanda büyük maddi ve manevi zarara uğradı. Tüm işyerlerini kapatmak ve milyonlarca dolar zarara uğramak pahasına hukuk mücadelesini sürdüren Altun sonunda ilahi ve hukuki adaletin tecelli etmesini sağladı. 13 Ayrı suçlamanın hepsinden beraat eden Mehmet Altun hakkında mahkeme gözaltı ve tutukluluk yılları için tazminat hakkı tanınmasına karar verdi.

TÜM SUÇLAMALAR DÜŞTÜ;

Mahkeme kararında, “Mehmet Altun’un üzerine atılı suçları işlediğine dair her türlü kuşkudan uzak, kesin, inandırıcı ve yeterli delil elde edilemediğinden 5271 sayılı CMK’nın 223/2-e maddesi uyarınca yüklenen suçların sanık tarafından işlenildiğinin sabit olmaması nedeniyle ayrı ayrı beraatine karar verilmiştir. Öte yandan yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına, gözaltı ve tutukluluk yılları için tazminat hakkı tanınmasına da karar verildi” denildi.

MÜCADELEM ŞİMDİ BAŞLIYOR;

Hakimin “Pardon, biz haksız yere yatırdık” söyleminden sonra tazminat hakkının saklı olduğunu belirten Mehmet Altun, “2017’den bu güne nasıl hayatımı idare ettim? Ne zorluklar yaşadım? Bilemezsiniz? Benim bu kumpastan dolayı 2 milyon dolar zararım var. Peki, ben ne yaptım? Beni FETÖ ile mücadele ettiğime pişman ettiler. Ben FETÖ ile mücadele ettiğime ve bu dünyaya geldiğime pişman oldum. Beraat, tazminat kararları beni yaşadığım zorlukları karşılamaz. Fakat yıllardır verdiğim hukuk mücadelesi sonrasında asıl hakkımı arama sürecim şimdi başlayacak. Bana atılan iftiralar ve kurulan kumpaslar için kendini kullandıranlarla hukuk önünde şimdi hesaplaşacağız” dedi.

CUMHURBAŞKANINA MESAJ;

FETÖ terör örgütünün kripto uzantılarının kendisine kurduğu kumpası, yıllardır süren hukuk mücadelesi neticesinde bozdum diyen Altun, “Bu süreçte ben ne yaptım? Ekmeğimi mesleğim ile kazandım. Yıllar önce mezun olduğum hekimlik gömleğimi giydim ve Ankara’ya gittim. Rızkımı kazandım. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şunu söylemek istiyorum. FETÖ ile mücadelede aynı safta olan, Cumhurbaşkanı ile aynı vakıflarda büyüyen, aynı liselerde okuyan, kendisinin il müdürü olarak atadığı biriyim. Sivil toplum örgütlerine başkanlık etmiş, Bolu ve Urfa’da siyasi partisine defalarca aday olmuş ve listeye giremediği zaman da küsmemiş bir neferiyim. Televizyonum, şahsım ve tüm benliğim ile ülkeme ve Sayın Cumhurbaşkanımıza hizmet ettim. Böyle bir kişiye bu yapılanlar reva görülmemeli” ifadeleri kullandı.