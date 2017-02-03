Bolu Ovası Sulama Birliği, Başkan Sabahattin Altunel öncülüğünde Bolu köylerindeki çiftçiler ile sık sık bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunuyor. Ayrıca köylerdeki sulama sorunlarını yerinde inceleyip sorunların çözülmesi için çiftçiler ile istişarelerde bulunarak sorunları çözüme kavuşturuyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Birlik Başkanı Altunel: “Valiliğimizden aldığımız izin doğrultusunda toplantılarımızı ara vermeden gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 9. Toplantımızı Bolu Ovası Sulama Birliği yönetimimiz, Bolu Ziraat Odası Başkanı Hakkı Fidan ve odaya bağlı ziraat mühendislerimiz ile Örencik Köyü’nde yaptık. Toplantımızda oda ile alakalı sorunlar hakkında çiftçilerimizi bilgilendirerek görüş alışverişinde bulunduk. “ dedi.

Yapılan toplantının çok verimli geçtiğini ve çiftçilerden olumlu dönüşler aldıklarını belirten Altunel bilgilendirme toplantılarına ara vermeden devam edeceklerini ve çiftçilerin sorunlarını kısa zamanda çözüme kavuşturacaklarını söyledi. (BMA)