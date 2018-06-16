HABER:Aysun Beykoz

Yaptığı yazılı açıklamayla yürüttüğü görevini 30 Mayıs itibariyle atanan yeni yönetime devrettiğini belirten Altunel, “2003 yılında kurulan Bolu Ovası Sulama Birliğinde 2009 yılından bu yana görev yapmaktayım. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ve DSİ kanunda değişiklik yapılaraktan, Yüksek Seçim Kurulunun tüm Türkiye’de Sulama Birlikleri Meclisi Yönetimi, 30 Mayıs itibari ile fes edilmiştir, yerine kamudan memur atanır denilmektedir. Bolu ve Düzce’ye DSİ 5. Bölge Müdürlüğünden Başkan olarak memur atanmıştır. Yönetim olarak Aydın Özdoğan, Aydın Akbay, Zeki Corazoğlu, Abdullah Özkan 30 Mayıs 2018 tarihinde görevlerimizi devretmiş bulunuyoruz.

Çiftçilerimizle acı tatlı günlerimiz oldu. Beraber ağladık beraber güldük. İstemeyerek görev icabı gönül kırmış olabiliriz. Tüm çiftçilerimize hakkımızı helal ediyoruz. Görev yaptığımız sürede Sulama Birliğimize güzel bir araç parkı bırakıyoruz. 2 adet arazi takip pikap, 1 adet Hidromek makine, 1 adet vinçli kamyon, 2 adet traktör, çift kabinli Mercedes ve bütçemiz de 475 milyar nakit para ve 1 trilyon 350 TL olmak üzere güzel bir bütçe teslim ettik.

Görev yaptığımız süre içerisinde Bolu Ovası Sulama Şebekesi içerisinde yönetimimle birlikte çok güzel hizmet verdiğimize inanıyoruz. Güzel bütçe ve iyi bir Araç Park bıraktığımız için gururluyuz. Başkan olarak Devlet tarafından atanan kardeşlerime başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.