Haber: Semih BAYKAL

Geçtiğimiz hafta bir işadamı FETÖ’cü damgası vurmakla tehdit ettiği iddiasıyla seri numarası alınmış paraları alırken polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Abant TV’nin sahibi Mehmet Altun, ve iki kişi 3 gün süren göz altılarının ardından adliyeye sevk edilmişti. Savcı bir kişinin serbest kalmasını ve Mehmet Altun ile olayın yaşandığı işyerinin sahibini adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Olaydan sonra çok sayıda işadamı Mehmet Altun aleyhinde ifade vermişti.

Savcı mahkemenin adli kontrolle serbest bırakılma kararına Düzce mahkemesine itirazda bulundu.

Mahkeme itirazı haklı bularak Mehmet Altun’un tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklanma kararının sonrası Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı konu hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada konunun sonuna kadar soruşturulacağını söylenerek; “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmaya dair bazı ulusal ve yerel basın ve yayın organları ile internet gazetelerinde yer alan haber, yorum ve yazılar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekmiştir.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ilişkilendireceği ya da elindeki bir kısım belgeleri açıklayacağı şeklindeki sözlerle şantaj yaparak reklam vermeye zorladığı ve bu yolla menfaat sağladığı iddia edilen, Bolu'dan yayın yapan ulusal bir televizyon kanalının sahibi olan şüpheli M.A. ile aynı televizyonda birlikte program yaptığı şüpheli Î.A. ve atılı suça iştirak eden şüpheli L.Y. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile kuvvetli suç şüphesinin varlığım gösteren somut deliller gözetilerek 07.12.2017 tarihinde gözaltına alınmışlar, benzer yöntemlerle şantaja maruz kaldıklarını iddia eden şikayetçilerin ifadeleri üzerine soruşturma genişletilmiş, birden fazla mağdura yönelik şantaj suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca 11.12.2017 tarihinde ifadeleri alınan şüphelilerden M.A. tutuklanması, şüpheliler İ.A. ile L.Y. ise adli kontrol altına alınmaları talebiyle Bolu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişlerdir.

Bolu Sulh Ceza Hakimliğince şüphelilerden M.A. ve L.Y. adli kontrol altına alınarak, şüpheli İ.A. ise herhangi bir koruma tedbiri uygulanmaksızın serbest bırakılmaları üzerine söz konusu karara Cumhuriyet Başsavcılığımızca itiraz edilmiş, itirazı değerlendiren Düzce Sulh Ceza Hakimliğince itirazımız kabul edilerek, şüphelilerden M.A. 14.12.2017 tarihinde tutuklanmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir.

Daha önce ifade ettiğimiz gibi; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü başta olmak üzere tüm silahlı terör örgütleri ve suç örgütleri mensuplarının ya da yasalarımızda tarif edilen suçları işledikleri tespit edilen şüphelilerin yetki sınırlanınız dahilinde gerçekleştirdikleri eylemlerin Cumhuriyet Başsavcılığımızca masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı çerçevesinde etkin ve süratli bir şekilde soruşturulacağından ve sonuna kadar takibinin yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.