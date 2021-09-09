Altyapı çalışmaları sürüyor

Haber: Okay Özcan

2021 yılında yatırımlara ağırlık veren Bolu Belediyesi, altyapı iyileştirme çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nce yürütülen iyileştirme ve sıfırdan hat çekme çalışmaları 3 mahallede yoğunlaştı. Belediye ekipleri, Sağlık Mahallesi 1481. Sokakta sıfırdan yağmursuyu ve kanalizasyon hattı çekerken, Kültür Mahallesi Pınar Sokak ve Kılıçarslan Mahallesi 144. Sokak’ta ise yetersiz olan mevcut yağmursuyu ve kanalizasyon hatlarını iyileştirme çalışması yapıyor.