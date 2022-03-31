Altyapı kayıp!

Haber: C. Kutay Aykan

Boluspor’un gençleri Fenerbahçe’ye direnemedi. Türkiye U14 Akademi Liginde, Bolu Karaçayır tesislerinde Boluspor U14 ile Fenerbahçe U14 takımı karşı karşıya geldi. 70 dakika süren maçın galibi Fenerbahçe U14 takımı oldu. Maça iyi başlayan temsilcimiz Boluspor, 12. Dakikada Fenerbahçeli Emir Aslan’ın kaydettiği gol ile dağıldı. Maça tutunmaya çalışan Bolulu gençlerin çabaları yetmedi ve 25.dakikada Ahmet Köse ile Fenerbahçe durumu 2-0’a getirdi. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Boluspor ikinci yarıya kötü başladı. 37 ve 40.dakikalarda Erim Ulaş ile durumu 4-0’a getiren Semih Şentürk’ün öğrencileri bomba gibi bir ikinci yarı geçirdi. 4-0 üstünlükle oyuna devam eden Fenerbahçe’nin ataklarının ardı arkası kesilmedi. 45.dakikada takım kaptanı Boran Eligüzel durumu 5-0 getirdi. golün hemen ardından 48.dakikada İbrahim Efe Sefer skoru 6-0 yaptı. Oyunda hakimiyeti elinde tutan Fenerbahçe takımında son olarak 52. Ve 70.dakikalarda takım kaptanı Boran Eligüzel fileleri havalandırarak Hat Trick yaptı ve durumu 8-0’a getirdi.

Temsilcimiz Boluspor U14 takımının oyuncuları ve takımın Teknik Direktörü Bahadır Kıyak sahadan üzüntü ile ayrıldı.