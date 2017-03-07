Haber: Ceylan Beykoz
Boluspor Gençlik Geliştirme Merkezi U21, U19, U17, U16, U15 ve U14 takımlarının haftalık maç sonuçları şöyle:
Haftanın Sonuçları
U21 1. Ligi 23. Hafta
Boluspor 1-0 Eskişehirspor (1.)
U19 Ligi 25. Hafta
Boluspor 2-1 K. Karabükspor (2.)
U17 Ligi 25. Hafta
K. Karabükspor 3-2 Boluspor (6.)
U16 Ligi 25. Hafta
K. Karabükspor 1-1 Boluspor (4.)
U15 Ligi 25. Hafta
Boluspor 2-0 K. Karabükspor (4.)
U14 Ligi 25. Hafta
Boluspor 2-0 K. Karabükspor (6.)
TEM ve KOM tarafından gözaltına alınan 30...
Altyapıda 4 galibiyet…
9 kişilik mangayı güvenlik için hazırlamış
Devlet hastanesinde 'Hasta ziyaret timi' uygulaması
MÜSİAD’a eğitimci ziyareti
8 MART'ta KADINLAR "HAYIR"da SESLERİNİ YÜKSELTECEK,
Yaman; “Maşalarının barınmalarına asla...
Hasta olduğu için kesildi
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!