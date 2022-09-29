Altyapıdan 2 futbolcu Boluspor’da değerlendirilecek

Haber: Süleyman Kurt

Teknik Direktör Sait Karafırtınalar liderliğinde sezona iyi başlayan kırmızı beyazlı ekibimiz, gelecek yıl için transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Boluspor’da bu sezon kiralıktan dönen Burak Asan ve Furkan Demir ile sözleşme uzatıldı.

BURAK ASAN

Futbola 2011 yılında Sivas Demir Altyapısında başlayan Burak Asan sırasıyla Boluspor, Sivas Belediye, Tuzlaspor ve Şanlıurfaspor takımlarında forma giymiştir. 1997 Sivas doğumlu asan 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Mevkii: Orta saha - Ön libero

FURKAN DEMİR

1998 Zonguldak doğumlu genç futbolcu, Kahramanmaraş, Osmaniyespor FK, Yozgatspor 1959, İskenderun FK, 1877 Alemdağ, Bld Kütahya, Ağrı 1970 Spor takımlarında oynadı. Kiralıktan dönen futbolcu, Boluspor ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Mevki: Forvet - Santrafor

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2022, 10:15