Haber: Semih BAYKAL

Pazarköy Caddesi'nde bulunan TOKİ konutlarında 3'üncü katta oturan kızı Hanife Çolak'ın yanında kalan alzheimer hastası Ünzile Saygan, saat 03.30 sıralarında odasındaki pencereden düştü. Gürültüye uyanan yakınlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil ekibinin yaptığı kontrolde Saygan'ın öldüğünü tespit etti. Saygan'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.