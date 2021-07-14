Amaç duruşmanın seyrini mi değiştirmek?

Haber: Olay Özcan

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, tasarlayarak öz kardeşi İlhami Gören bıçakla öldürmek suçundan tutuklu olarak yargılanan kardeş Hüseyin Gören ailesi, mahkemeye müracaat ederek, İlhami Gören, olayda kullanılan bıçak darbesiyle değil, organ yetmezliğinden hastanede vefat ettiğini ve tedaviye karşı geldiğini iddia etti.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, bu iddia üzerine bir ay boyunca hastanede tedavi gören, daha sonra da ölümü gerçekleşen İlhami Gören’in tedavisi esnasında görev yapan Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Profları, uzman doktorları, asistan doktorları, hemşireleri tanık olarak mahkemeye davet etti.

Tanık olarak dinlenen tıpcılar, ölen maktulün organ yetmezliğinden değil, aldığı bıçak darbesine maruz kalması sonucu ölüm olayının gerçekleştiğini ifade ettiler.

Duruşmaya katılan maktulün eşi K.G.’de, “Eşim 2010 yılında trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası kalbinin yarısını kaybettiğini, dalağının ve pankreasının alındığı, buna rağmen yıllarca yaşama tutundu. Bu olayda organ yetmezliği sonucu eşim hayatını kaybetmemiştir. Kardeşi tarafından bıçakla öldürülmüştür. Olayı başka bir boyuta taşımak yanlıştır” diye ifade verdi.

Mahkeme heyeti, eksik evrakların tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.