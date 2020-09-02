Haber: BMA

Merkez ilçeye bağlı Karacasu beldesinde doğalgazın ulaşmadığı bölgeler için çalışmalar başladı. Yol hattı ile ilgili yaşanan problemler Belediye Başkanı Celal Beydili’nin girişimleriyle çözüme kavuşturuldu. Karayolunun ilgili kısmında gerçekleştirilen devir sonrası hat çalışmalarına başlandı.

“İL BAŞKANIMIZ VE VEKİLLERİMİZİN DESTEĞİ İLE DEVRİ GERÇEKLEŞTİRDİK”

Konuyla ilgili sevindiren haberi Başkan Celal Beydili verdi. Başkan Beydili yaptığı açıklamada, “2018 yılında beldemize yaklaşık yüzde 90 civarında doğal gazın kazanımı gerçekleşmişti. Kalan kısımlardan ağırlıklı olarak Kaplıca Caddesi ve Seben Caddesi Karayolları güzergahında yol hattı ile ilgili bir takım problemler oluşmuştu. Biz de Belediye olarak Sayın İl Başkanımız ve Sayın Vekillerimizin de desteğiyle tüm vatandaşlarımızın doğal gaza kavuşabilmesi için karayolunun bu kısmının devrini gerçekleştirdik” dedi.

“EN BÜYÜK AMACIM BELDE HALKININ REFAHI”

Aksa Doğalgaz firması ile anlaşarak çalışmalara başladıklarını belirten Beydili ayrıca, “Bu noktada Evren Bey ve ekibine çok teşekkür ederim. Temennimiz, kış öncesi tüm hanelerin eksiksiz olarak doğal gaza kavuşması. Belediye olarak ekiplere teknik destek sağlayacağız. İşimizin başındayız, en büyük amacım belde halkının refahı. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah mahcup etmesin” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2020, 15:53