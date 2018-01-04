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04 Ocak 2018 Perşembe
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    • AMATEM kliniği hastalarına umut oluyor

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı İzzet Baysal Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde Bolu ve çevre illere hizmet veren ayaktan AMATEM Polikliniği ve AMATEM (Alkol-Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi) servisi verdiği hizmetlerle göz dolduruyor.

    04 Ocak 2018 Perşembe 09:22
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    AMATEM kliniği hastalarına umut oluyor

    Haber: Semih Baykal
    Yataklı AMATEM (Alkol-Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi ) Kliniği Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ayşegül KOÇ’un klinik ile ilgili yaptığı açıklamada; “AMATEM kliniğimizde 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, 1 psikolog, 1 sosyal çalışmacı, 8 hemşire/sağlık memuru, 1 güvenlik görevlisi, 1 temizlik personelinden oluşan 13 kişilik ekip görev almaktadır. Ayaktan AMATEM Polikliniğinde de ayrıca 1 Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı çalışmaktadır. AMATEM yataklı ve ayaktan birimlerinde görev alan tüm ruh sağlığı ekibi Sağlık Bakanlığı tarafından AMATEM’e özel eğitim almışlardır.” diyerek AMATEM’E başvuranlara ihtiyaçları doğrultusunda çok yönlü tedavi anlayışı ile yaklaşıldığının ve bireye özgü tıbbi, psikolojik ve sosyal müdahalelerle destek olunduğunun altını çizdi.

    AMATEM SERVİSİNDE HER TÜRLÜ KONFOR MEVCUT

    19 Yataklı AMATEM servisinin içerisinde WC ve banyolu hasta yatak odaları dışında, rehabilitasyon amaçlı kullanılan mutfak barındıran gündüz yaşam alanı, grup terapi ve eğitim salonu, 2 spor odası, meşguliyet odası ve kütüphane bulunduğunu belirten KOÇ; “AMATEM kliniğimizde; her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 10:00-12:00 saatleri arasında SAMBA (Sigara Alkol Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Programı), her pazartesi saat 15:00- 16:00 saatleri arasında Alkol Bağımlılarına yönelik grup terapileri uygulanmaktadır. Ayrıca alkol grup terapilerine sadece yatarak tedavi alan hastalar değil, ayaktan takip edilen hastalar da katılabilir.” diyerek AMATEM’in hizmet alanlarını sıraladı.

    HASTA YAKINLARI DA ETKİNLİKLERE KATILABİLİR

    AMATEM Kliniği Sorumlusu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Ayşegül KOÇ; sadece hasta için hizmet vermediklerini, aynı zamanda hastanın yakın çevresinin bağımlılık ve bağımlılık tedavisi hakkında bilgilendirilmesi, hasar gören ilişkilerin yeniden oluşturulması, bağımlı hastanın iyileşme programına en fazla desteği nasıl verebileceklerini öğrenmeleri açısından aile ile işbirliği önemli olduğundan her ayın ilk Cuma günü 10:00-12:00 saatleri arasında AİLE SAMBA (hasta ailelerine yönelik eğitim programı) uygulanmakta olduğunu, tedavi için gönüllü olmayan bağımlı yakınları da bu guruplara istedikleri takdirde katılabileceğine değinerek ailenin tedaviye katılımının önemini vurguladı.

     TABURCU OLSANIZ DA TAKİPLERİNİZ DEVAM EDER

    Taburculuk sonrası toplumsal uyum için destekleyici eğitim faaliyetleri ve  çalışma yaşamına katılım için danışmanlık faaliyetleri verildiğini de sözlerine ekleyen KOÇ, “Taburculuk sonrası takipler ayaktan AMATEM polikliniğimizce devam etmektedir” dedi.  

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Sağlık, Müdürlüğüne, Bağlı

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