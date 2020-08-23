Amatör balık avcılığı serbest oldu

Haber: Volkan Yılmaz

Mengen’de bulunan Şirinyazı Göletinde uygulanan balık avı yasağı kaldırıldı. İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından yürütülen süreçte gölette ki balık popülasyonunu arttırmaya yönelik hamleler yapıldı. Yapılan balıklandırma çalışmasının ardından avlanma kurallarına uyan amatör balıkçıların serbestçe avlanabileceği açıklandı. Konuyla ilgili Resmi Gazeteden şu bildiri yayımlandı: “01.09.2020 ve 31.08. 2024 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli esaslarda yapılmasını düzenleyen 5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğin (No: 2020/21) 13.Maddesi gereğince MENGEN SİRİNYAZİ GÖLETİNDE yıl boyu uygulanan Amatör Balık avcılığındaki yasaklama, serbest hale getirildi.”

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2020, 14:38