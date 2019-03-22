“Amatör sporu destekliyoruz"

Haber: Gönül Olutürk

Tanju Özcan, partililerle birlikte Aladağspor Kulübü tesisinde, kulüp yönetimi, futbolcuları ve taraftarları ile buluştu. Belediyelerin amatör spora destek vermesinin zorunlu olduğunu ifade eden Özcan “Bolumuzda amatör spor kulüpleri yeterince desteklemiyor. Belediyelere temizlik hizmeti gibi, sosyal yardım hizmeti gibi bir hizmet daha zorunlu kılınmış. Kanun emretmiş belediyeler amatör spora destek vermek zorundadır. Kanuna göre belediyeler iller bankasından bir önceki yıl ne kadar para aldıysa bu paranın binde on ikisini amatör spor kulüplerine maddi yardım olarak vermelidir. Bolu ‘da 13 tane aktif amatör spor kulübü var. Bu kulüplerimiz hocanın parasını veremiyor, deplasman giderken araç bulamıyor. Biz göreve geldikten sonra ilk etapta hoca ile ilgili problemi çözeceğiz. Amatör spor kulüplerinin hocalarının maaşlarını belediye bütçesinden karşılayacağız. İkinci olarak da deplasmanlara gidişler de ulaşım problemini kafanızdan çıkartın. Bunlara ek olarak da belediye olarak malzeme yardımı da yapacağız” dedi.

“AMATÖR SPORU DESTEKLE SAĞLIKLI NESİLLER YETİŞSİN”

Amatör spor kulüplerine gereken desteğin verilmediğini belirten Özcan konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Amatör sporu destekle ki sağlıklı nesiller yetişsin, çocuklar kötü alışkanlıklardan uzak dursun, spora yönelsin. Biz bunun farkındayız ve gerekli her türlü yardımı yapmaya hazırız. Ayrıca semt sahalarının arttıracağız. Amatör spor kulüpleri önümüzdeki 5 yıllık dönemde altın çağını yaşayacak.”

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 13:32