Amatörde haftanın enleri!



Haber: Uğur Balaban

Haftanın karşılaşması olan Kıbrıscıkspor-Dörtdivanspor maçı son dakikalara kadar heyecan içinde geçti.

Haftanın karşılaşmasına yoğun bir ilgi vardı, Kıbrıscıkspor ile Dörtdivanspor karşı karşıya geldi. Taraftar desteğini arkasına alan Dörtdivanspor tribünlerde görsel şovlarla takımlarını desteklerken, Kıbrıscıkspor ize az sayıda taraftarı ile maça hızlı başlayan taraf oldu.

KIBRISCIKSPOR:2 DÖRTDİVANSPOR:1

Oyunda daha organize olan ataklarını rakibi karşısında tehlikeli pozisyonlar bulan Kıbrıscıkspor iyi başladığı maçta 6.dakikada Enes Emre Candan takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından Dörtdivanspor kalesinde ataklarını sıklaştıran Kıbrıscıkspor arka arkaya net gol pozisyonlarından yaralanamadı. Kalesinde golü gören Dörtdivanspor maça ortak olmak isterken yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarıda oyundan düşmeyen Kıbrıscıkspor devrenin son dakikalarında 45.dakikada Sezgin Özenler sahneye çıkarak karşılaşmada skoru 2-0’a getirdi. İkinci yarıda ilk yarıdaki skor avantajını koruyan Kıbrıscıkspor, karşılaşmanın son bölümünde 90+2’de Metin Çayir’in golüne engel olamadı ve skor 2-1’geldi. Haftanın maçında başka gol olmayınca Kıbrıscıkspor hanesine 3 puanı yazdırmasını bildi.

ALADAĞSPOR:2 TAŞKESTİSPOR:1

Aladağspor ile Taşkestispor ile oynanan maçta nefesleri kesti. Geçen hafta aldığı 3 puanla seriyi devam ettirmek isteyen Aladağspor ve ikinci haftada kaybeden Taşkestispor sahadan 3 puan aldığı mağlubiyeti unutturmak istedi. Aladağspor karşılaşmada Mesut Tezel ile öne geçen golü attı. Bu gole ise Taşkestispor, Ramazan Kaygı ile cevap verdi. İlk yarı 1-1’lik skorla sona erdi. Karşılaşmada ikinci yarı galibiyeti isteyen Aladağspor maçta çok beklediği gole Yasin Koçtürk ile kavuştu. Karşılaşmada başka gol olmayınca Aladağspor aldığı 2-1’lik galibiyetle 3 puanı almasını bildi.

ÖZEL İDARESPOR:2 BOLU BELEDİYESPOR:1

Özel İdarespor ile Bolu Belediyespor karşı karşıya geldi. İlk yarısında karşılıklı ataklarla geçen maçta ilk 45 dakika 0-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan düşen Bolu Belediyespor kalesinde 51.dakikada gole engel olmadı. Bu golün ardından Özel İdarespor ikinci gol için B.Belediyespor kalesine ataklarını sıklaştırdı. Özel İdarespor istediği gole 58.dakikada kavuştu. Özel İdarespor, bu golle skoru 2-0’a getirdi. Karşılaşmanın sonlarında B.Belediyespor, Ali Kaan ile gol bulsa da karşılaşma Özelidarespor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

HAFTANIN MAÇINDA KARTLAR VARDI

Kıbrıscıkspor ile Dörtdivanspor arasındaki çekişmeli geçen maça kartlarda damga vurdu. Karşılaşmanın hakemi oynanan oyunda futbol kuralları çerçevesinde kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Kıbrıscıkspor’dan Altan Uygur, çift sarı karttan, Batuhan Kızık direk kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Dörtdivanspor’da ise Özgür Orta ise direk kırmızı karttan oyun dışında kaldı. Dörtdivanspor Teknik sorumlu Ahmet Yoncacı ile masör İbrahim Biçer’de maçın hakemi tarafından oyun dışına gönderilen isimler oldu.

3.HAFTA KARŞILAŞMALARI SONRASI HAFTANIN ENLERİ İSE ŞÖYLE:

Haftanın Takımı: Kıbrıscıkspor

Haftanın Teknik Adamı: Fahrettin Yerlikaya-Aladağspor

Haftanın futbolcusu: Sercan Gülen-Kıbrıscıkspor

Haftanın Hakemi: Savaş Sarıcan, (Kıbrıscıkspor-Dörtdivanspor )

Haftanın Şanssız Takımı: Taşkestispor

HAFTANIN SONUÇLARI

Kıbrıscıkspor:2 Dörtdivanspor:1

Aladağspor:2 Taşkestispor:1

Özel İdarespor:2 Bolu Beldiyespor:1