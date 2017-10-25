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25 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Amblem belli oldu

    MHP’den ayrılarak muhalif olarak parti kurma çalışmalarına başlayan Meral Akşener’in, yeni partisinin isminin, “İyi Parti” olduğu ambleminin ise doğan güneş olarak belirlendiği ortaya çıktı. İyi Parti’nin Kurucu Bolu İl Başkanı Mehmet Aydın’ın olduğu kesinleşti.

    25 Ekim 2017 Çarşamba 10:17
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    Amblem belli oldu

    Haber: Kasım ŞAHİN

    Yıllarca Bolu MHP’de partisi adına ve Bolu adına hizmet veren, daha sonra da partiden ayrılarak muhalif olan eski İçişleri Bakanı ve TBMM Başkan vekili Meral Akşener’in saflarına katılan Mehmet Aydın, bu günden itibaren İyi Parti Bolu Kurucu İl Başkanı olarak görevlendirildiğini öğrendik.

    Konu hakkında gazetemize bir açıklama yapan Aydın; “Liderimiz ablamız bana bu görevi uygun gördü. Bende kendisini kırmayarak bu görevi kabul ettim. Bizde emir demiri keser. Bundan böyle İyi Parti olarak ve doğan güneş amblemimizle Türkiye iyi olacak sloganıyla hem Bolu’ya hem de Türkiye ye hizmet vereceğiz. İktidar olmak için varımızla gücümüzle çalışacağız. En kısa süre de Bolu teşkilatlanmasını da gerçekleştireceğiz. Partimizin faaliyet göstereceği yeri de bulduk ve en kısa sürede yerimize yerleşip, bir an önce hizmetlere başlayacağız. Hedef 2019 seçimleri. Haydi Bolu el ele hep birlikte iktidara” diye konuştu.

    Anahtar Kelimeler: MHP’den, Ayrılarak, Muhalif, Olarak, Parti

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