Ambulans kaza alanına giremedi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Edinilen bilgiye göre; kaza Cuma günü saat 10.00 sularında ilimiz Gerede ilçesine bağlı Bahçedere Yaylası yakınlarında meydana geldi. Kazada sürücü İbrahim Karaman ve Ali Osman Yürekli birlikte köyün odun ihtiyacını karşılamak için gittikleri ormanda traktörün takla atması sonrası hafif şekilde yaralandı. Traktörün altında kalmaktan son anda kurtulan İbrahim Karaman’a yaklaşık 2 saat sonra ulaşıldı. Kaza mahalline 112 sağlık ekipleri ulaşmakta zorluk yaşarken yaralı İbrahim Karaman, oğlu Remzi Karaman tarafından yaklaşık 1 km uzaklıkta bulunan ambulansa taşındı. Vücudunda kırıklar oluşan yaralı İbrahim Karaman 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Köroğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.