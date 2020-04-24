Ambulans otomobile çarptı 5 yaralı



HABER:Erdal Tanrıverdi

Saat 15.00 sularında D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada içerisinde dört askerin bulunduğu askeri ambulans ile sivil bir otomobil çarpıştı. Kavşağı hızla geçmeye çalışan askeri ambulans çalan sirenlere rağmen durumu fark edemeyen genç sürücünün kullandığı 81 SAZ 783 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışma sonrası ambulansta bulunan dört asker ve otomobil sürücüsü yaralandı. Toplam beş kişinin yaralandığı kazada askeri personel olay mahalline sevk edilen başka ambulanslara alınarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldılar. Kazada yaralanan sivil şahıs ise Bolu AbanA İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan askerlerin ve sivil vatandaşın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, askeri ambulans ve sivil araçta ağır hasar oluştu.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2020, 16:22