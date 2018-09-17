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17 Eylül 2018 Pazartesi
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    • Ambulans sürüş teknikleri eğitimi düzenlendi

    Bolu ilinde görev yapan ambulans personeline, Sağlık Bakanlığı’nın 112 Acil Sağlık Hizmetleri çalışanlarına yönelik planladığı hizmet içi eğitim programı olan Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi verildi.

    17 Eylül 2018 Pazartesi 15:10
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    Ambulans sürüş teknikleri eğitimi düzenlendi

    Haber: Gönül OLUTÜRK

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü,  ASTE Modül Eğitimi’ne (Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi) 13 personelinin iştirak ettiğini ve başarıyla tamamladığını belirtti. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “İlimizde 10-13 Eylül 2018 tarihlerinde Sağlık Bakanlığımızın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Çalışanlarına Yönelik planladığı hizmet içi eğitim programı arasında yer alan ASTE Modül Eğitimi (Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi ) düzenlenmiş ve başarı ile tamamlanmıştır.

    Bolu İl Sağlık Müdürlüğü Acil, Sağlık, Personel İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanlığı İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Bölge Eğitim Merkezi Eğitmenleri tarafından 4 gün süre ile teorik olarak Araç Mekaniği ve Günlük Bakım, Araç Güvenlik Sistemleri, Araçlarda Hız Problemleri, Trafikteki Özel Durumlar, Ambulanslarda siren ve Işık Kullanımı, Ambulans Kazaları ve Trafik Kazalarında Ambulansların Davranışları gibi konular anlatılmış, ayrıca trafiğe kapalı alanda özel eğitim parkurları kurularak güvenli sürüş eğitimi verilmiştir.

    Hastane Ambulanslarında ve Başhekimliğimiz bünyesinde görev yapan toplam 13 personelimiz, düzenlenen bu eğitime kursiyer olarak katılmış olup eğitimlerimiz belirli aralıklarla devam edecektir.

    İl Sağlık Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Muhammed Emin Demirkol yaptığı açıklamada;

    “Personellerimizin belirli dönemlerde eğitimlere tabi tutulması başarıyı ve kaliteyi arttırmaktadır. Özellikle geçtiğimiz günlerde eğitmenlerimiz tarafından özenle yapılan Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi hem kendi çalışanlarımız hem de hastalarımızın güvenli bir şekilde hastanelere ulaştırılması açısından çok büyük önem taşımaktadır. Eğitime özveri ile katılan tüm çalışanlarımıza meslek yaşantılarında başarılar diler, teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.”

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Ilinde, Görev, Yapan, Ambulans

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