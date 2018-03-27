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27 Mart 2018 Salı
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    • Ambulansa geçit yok

    Bolu Belediyesi hizmet adı altında yaptığının gerçekten iyi bir hizmet olmadığı ortaya çıktı. Bir hastaya zamanında müdahale etmek isteyen 112 Acil Servis ambulansı beton saksılarla kapatılan yoldan geri dönmek zorunda kaldı. Bu duruma ambulans sürücüsü isyan etti.

    27 Mart 2018 Salı 13:19
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    Ambulansa geçit yok

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN

    Tabaklar Mahallesi Akbaba sokak oturan yaşlı bir kadından haber alınamadığı ve evde rahatsızlandığı gerekçesiyle olay yerine 112 Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi önce belediye meydanından İzzet Baysal Caddesi’ne giriş yaptı. Oradan da Akbaba Sokağına ulaştı.

    Ne var ki ambulans sokağa girdiğinden yolun beton saksılarla kapatıldığını gören ambulans sürücüsü büyük bir şok yaşadı. İnsan gücüyle kaldırılması imkansız olan yol açılamayınca sürücü ve sağlık ekipleri tekrar ambulansa binerek tekrar aynı yolu geri dönmek zorunda kaldı. Bu olay süresince aradan yaklaşık 10 dakika sonra ambulans sürücü Parti sokak üzerinden ters yola girerek olay yerine ulaşmaya çalıştı.

    Bu seferde yolun sağlı sollu kaldırım kenarları araçlarla doluydu. Ambulans sürücüsü sağlı sollu manevralar yaparak güçlükle yoluna devam edebildi. İzzet Baysal Caddesinin girişi sadece Valilik binası önü ve Belediye meydanındaki alandan giriş yapabiliyor. Diğer ara sokakların hiçbir yerinden alana giriş yapılamıyor. Cadde girişleri ya dubalarla ya da beton saksılar kapatılmış durumda. Ambulans sürücüsü zamanında hastalara müdahale edemememin üzüntüsüyle, bu olaya tepki gösterdi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediyesi, Hizmet, Adı, Altında

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