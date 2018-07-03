banner133

banner128

banner120
03 Temmuz 2018 Salı
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Ambulanslara tablet sistemi geliyor

    Bolu'da ambulansların hastalara daha hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan tablet siren uygulaması hayata geçiriliyor.

    03 Temmuz 2018 Salı 11:15
    Bu haber 35 kez okundu
    Ambulanslara tablet sistemi geliyor

    Haber: S. Özge Yücel

    Sağlık Bakanlığı, ambulansların hastalara daha çabuk ulaşmasını sağlamak için İçişleri Bakanlığı’nın yazılımını yaptığı tablet uygulamasını, Bolu'da devreye alacak. Uygulamada, her ambulansa tablet verilecek. Komuta merkezi, ambulansı telefonla arayarak değil, ‘tut ve sürükle’ yöntemiyle harekete geçirecek. Ambulanstaki tablette siren çalmaya başlayacak. Sistem trafik durumu da göz önüne alıp ambulansı uygun güzergahtan hastaya ulaştıracak. Hastayla ilgili detay tablete yansıyacak, ekip de vak'aya göre hazırlık yapacak. Tabletin üzerinde 5 buton olacak; "Vakayı kabul ettim" dediğinde zaman işlemeye başlayacak. "Olay yerine vardım" butonuna basıldığında saat ve konum kaydedilecek. Ambulansın kontrolü anlık ve doğru yapılacak.

    Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, yaptığı açıklamada, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nın da uygun görmesiyle Bolu'nun pilot il olduğunu bildirdi. Sağlık ve İçişleri Bakanlığının ortak kullandığı bir sistem üzerinden tablete uyarının gittiğini belirten Demirkol, "Uyarının ardından tablet kendi içerisinde siren çalıyor. Ambulans, ekibimizin tablet üzerindeki tuşa basmasıyla birlikte vak'aya çıkıyor. Haritalarla da ambulansın bulunduğu yer ile tuşa basılan yerin uygun olup olmadığı sistem üzerinden kontrol ediliyor. Bir anlamda biz kendi ekibimizi dijital anlamda kontrol etmiş oluyoruz. Ekibimiz vak'aya ulaştığında sistem üzerinden söylüyor ve harita üzerinde eşleşiyor. Bunlar istem üzerinden merkezde kontrol ediliyor. Vak'ayı aldığında hangi hastaneye götürdüyse o görülüyor. Daha önce evrak üzerinden yapılan teslim işlemleri dijital ortamda gerçekleştirilecek" dedi.

    Bolu'nun konum itibariyle önemli bir bölgede olduğunu anlatan Demirkol, şunları kaydetti: "Burada ciddi kazalar oluyor, kimliksiz hastalarımız oluyor. Ayrıca deprem bölgesindeyiz. Kimliksiz hastaların olduğu vak'aya ulaşıldığında hastanın fotoğrafı çekiliyor, bilekliği hastaya takılıyor. Bu bileklik ve resim ile artık hasta sistem üzerinde bu numara ile geziyor. Kimliksiz hastaların nerede olduğu, fotoğrafı sistem üzerinden eşleşerek takip ediliyor. Çoklu kazalarda, enkaz altında kalmalarda, yangınlarda ve afetlerde üzerinde kimliği çıkmayan hastanın, tablet üzerindeki resim ve doğrulanmış kimlik bilekli numarasıyla nerede, ne gibi tedaviler aldığı, nereye ne zaman girdiği sistem üzerinden takip edilecek" Demirkol, projenin en kısa süre içerisinde hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.

    Anahtar Kelimeler: Boluda, Ambulansların, Hastalara, Daha, Hızlı

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Mustafa Cop Mustafa Cop “TABİATIN KALBİ BOLU”DA”TRÜF”CÜLERLE…
  • İlhami Candemir İlhami Candemir SEÇİM ANALİZİ
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Hasan Aksay’dan Geleceğe Tohum!
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gölcük rant kapısı değil, doğa harikasıdır!
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR BİR AYLIK SULTANLIK
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan BÜLBÜL GÜLE, KARGA ÇÖPLÜĞE GÖTÜRÜR
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Sandıkta halkımızın O Şaşmaz Terazisinin Verdiği Mesaj!
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Bürokrasi 1
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR O ANTİ DEPRESANI ALMA ÇOCUĞUM
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Mitingler sandığın aynası değil
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu OY KULLANMAYA BENİ DE GÖTÜRÜN !
  • Bülent Dinçtürk Bülent Dinçtürk Milletvekili adaylarına: MASALI, ŞOVU BIRAKIN PROJELERİNİZİ ANLATIN
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL KAPANMASINA 10 GÜ N KALDI !!!
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım Diplomasız Mühendis Kavakçı Kardeşler
  • Aydın Hitit Aydın Hitit ORADAN BURADAN
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Genç Girişimci
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Zor Bir Anket Oldu
  • Gürkan Dura Gürkan Dura NÂZIM HİKMET’İN BOLU YOLCULUĞU
  • Suat Tosun Suat Tosun AĞAÇLARDAKİ LÂLELER
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ FETİH SURESİNİN 16. AYETİ VE BİR KUR’AN-I KERİM MUCİZESİ (II)
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir İkinci Şans Vermek….
  • ÖMER ERU ÖMER ERU SU ve SU TAŞKINLARI
  • Makinist Makinist Refik Özçelik’i cız tutmuş
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124