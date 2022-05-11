Amcaoğlunu başkan yardımcısı yaptı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Belediye Başkanı Necdet Türker amcasının oğlu olan Atakan Türker’i yardımcısı olarak atayarak tüm birimleri yardımcısına bağladı. Lise mezunu olan Atakan Türker daha önce bir gün bile herhangi bir belediye biriminde müdürlük yapmadığı halde muhasebe müdürlüğünden 7 yıl memurluk yaptıktan sonra belediye başkan yardımcılığına atandığı belirtildi.

ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞ;

Mudurnu Belediyesine eski belediye başkanlarından Metin Soygür döneminde müstahdem olarak giren ve uzun süre kaloriferci, temizlik işçisi ve müstahdem olarak görev yapan Atakan Türker 2015 yılında engellilere tanınan bir haktan yararlanarak memur kadrosuna geçirildi. 2014 – 2019 yılları arasında Mudurnu Belediyesi Meclis üyesi olan kuzeni Necdet Türker’in baskılarıyla memur kadrosuna alınan Atakan Türker kuzeninin belediye başkanı olmasıyla birlikte teamüllere aykırı olarak belediye başkan yardımcılığına atandı. Önceki dönem Belediye Başkanı olan Mehmet İnegöl ile mahkemelik olan Atakan Türker, Mudurnu’da belediye başkanının değişmesiyle aniden başkanyardımcısı oldu.

KRATERLER UYMUYOR;

Mudurnu Belediyesinde 2015 yılında engelli kontenjanından memurluk kadrosu alan Atakan Türker, 7 yıl memurluk yaptıktan sonra birdenbire belediye başkan yardımcısına atanmasının kanunlara ve teamüllere aykırı olduğu belirtildi. Atakan Türker’in atanmasında en az 4 yıllık üniversite mezunu olması veya aynı kadroda 8 yıldan fazla memurluk görevinde bulunması gerektiğini belirten kanun hükümlerinin uygulanmadığı iddia edildi. Sosyal medya hesaplarında Mudurnu Lisesinden 1996 yılında mezun olduğunu yazan Atakan Türker herhangi bir üniversiteye ait mezuniyet bilgisi paylaşmadı.Herhangi bir fiziksel engeli olmayan Türker’in nasıl olup da 2015 yılında engelli kadrosundan devlet memuru yapıldığı ise merak konusu oldu.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2022, 10:52