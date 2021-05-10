Amcaya 21. Mektup

Haber: N. Halid Altundal

Her yıl yazdığı mektubu Şükran Günleri etkinliklerinde okuyan İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, koronavirüs salgını nedeniyle kutlamaların iptal edilmesi üzerine amcası İzzet Baysal için yazdığı 21. mektubu paylaştı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle İzzet Baysal Şükran Günleri etkinliklerinde kısıtlamaya gidildi. Her yıl 10-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İzzet Baysal Şükran Günleri etkinlikleri kapsamında bu yıl, İzzet Baysal Anıtı’na çelenk bırakılması dışında kutlama yapılmayacak. Ahmet Baysal’ın, amcası İzzet Baysal’a yazdığı 21. mektupta şu ifadeler yer aldı:

Sevgili Amca;

Bu mektubu yazmadan önce, geçen sene sana gönderdiğim 20. mektubu okudum. Orada 2020 Mart ayının başlarında dünyayı dehşete düşüren Koronovirüs, Covid-19 salgınından etraflıca bahsetmişim. Hatta bu salgın nedeniyle kalabalık topluluklar yasaklandığından Bolu Kent konseyi tarafından senin adına düzenlenen İzzet Baysal Şükran günleri yapılamamış, sadece ilk gün Anıtının önünde maske ve mesafeli olarak saygı duruşunda bulunulmuş; Vali, Belediye Başkanı ve BAİBÜ Rektörü özetle bir kere daha seni anarak, saygı ve sevgilerini dile getirmişlerdi. Ben de salgın nedeniyle katılamadığımdan, gönderdiğim mektubum Vakıf Sekreterimiz Mustafa Yaman tarafından yerel TV ve gazetelere gönderilmiş ve anıt defterine yazılmıştı.

Aradan bir yıl geçmesine rağmen şu anda salgın, tüm dehşeti ile dünyanın her köşesinde yayılmaya devam ediyor. O mektubumda bu virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 270 bini geçti, diye yazmışım; dün ise bu sayının 3.500.000’leri geçtiği okuyoruz.

Bir senede yaşanan ne büyük bir felaket!..

Çinin bulduğu Sinovac, Almanya’da bir Türk bilim adamı karı-kocanın bulduğu Biontek aşılarının uygulanmaya başlaması ile bunları temin edebilen ülkelerde vakalar azalmasına rağmen, aşıların yetersizliği nedeniyle salgın devam ediyor. Bir sene önce ülkemizde ölenlerin sayısını 3.580 kişi olarak yazmışım; dünkü gazetede ülkemizde ölüm sayısının 40.000’e yaklaştığını okuyoruz.

Geçen sene yazdığım gibi, Vakfımız bu konuda Bolulu vatandaşlarımıza hem parasal yardımda, hem de hastanelerde bu hastalığa çok yararlı olan yoğun bakım cihazları ve yüksek verimli solunum cihazları alarak yardımda bulunmuştu... Bu nedenle Bolu Belediyesi bazı meydanlara, yanına senin o gülen resmini de koyarak “Bolumuzun Babası İzzet Baysal Bolu’yu unutmuyor!” diye pankartlar asmıştı. Bilbordlara koymuştu.

Şu anda ülkemizde yaşlılardan ve sağlık çalışanlarından başlayarak on bine yakın kişi Çinin Sinovac aşısını olmuş durumda; önümüzdeki Mayıs ayında 30.000 doz Biontek aşısının geleceği söyleniyor.

Vakfının Üyeleri arasında benim, eşim Solmaz’ın, ablam Mebrure ve İlhan Bağışgil’in olduğu gibi, 65 yaş üstü olan üyelerimiz Çin aşının ikinci dozunu da olmuş durumdalar. Ne var ki 20 gün önce üyelerimizden Fatih Yamaner pozitif çıktı; on gün evde karantinada tutuldu. 10. Gün sonunda çekilen tomografi neticesinde hastanede tedavisine 8 gündür devam ediliyor. Whatsapp’tan telefonuma resmini de göndererek iyileşeceğine inandığını bildiriyordu. Güzel haberi aldık, geçen hafta telefon ile aradığında Covid-19 hastalığının iyileştiğini, hastanede tedavi sürecinden sonra PCR testinin negatife döndüğünü ve anma günü çelenk töreninde yer alacağını bildirdi. Tüm üyeler bu güzel haberi sevinçle karşıladık. Gene 10 gün kadar önce üyelerimizden Mustafa Meterelliyoz’un eşinin de pozitif çıkması üzerine ikisini de evlerinde karantinaya aldılar..Henüz yoğun bakımlık durumları yok; ümidim evlerinde izole edilmiş olarak iyileşecekler; Mustafa’yı da sık sık telefonla arıyor, moral vermeğe çalışıyorum.

Her iki üyemizde 4 Mayıs itibariyle tamamen sağlıklarına kavuştular.

Bizden üzücü bir haber; İlhan Bağışgil kardeşimiz 15 gün önce tuvalete kalktığında düşerek sol kalçasını kırdı. Ambülansla derhal hastaneye kaldırıldı ve orada başarılı bir ameliyat geçirdi.. Şu anda, bire bir bakım yapılan Darüşşafaka Kartal Neursing Home bakım evinde kalıyor ve öğleden sonraları da özel bir araba ile yakındaki gene, Darüşşafakanın Fizik Tedavi Hastanesinde gereken egzersizlerle ile yürütülmeye çalışılıyor. Dışarıya çıkışımız yasak olduğundan hergün telefonla görüşüyoruz. Ancak site doktorumuz bir fırsatını bularak arabası ile Mebrure’yi onunla görüştürme imkanı bulabildi. On beş güne kadar iyileşip dönebileceğini ümit ediyoruz.

Vakfından beklediğin haberlere gelince: Mengen İzzet Baysal Gastronomi ve Aşçılık Meslek Yüksekokulu ve Mutfak Sanatları Merkezi inşaatları bu sene sonunda inşallah bitiyor. Geçen sene şifahi vasiyetin üzerine başlattığımız Merkezdeki İzzet Baysal Hukuk Fakültesi inşaatı da programına göre devam ediyor; önümüzdeki sene onu da hayırlısı ile bitirip Rektörlüğe teslim edeceğiz.

Ablam yeğenin Mebrure, bu sene de Vakfa Bir Milyon daha yatırıp, daha önce açtırdığı fon hesabını iki milyona çıkardı: fon gelirlerinin 2/3 ‘ünü Vakıf amaçlarına harcanması,, kalanın ise fonuna ilave edilmesi gibi güzel bir girişimde bulundu.Yönetim kurulumuz aldığı kararla kendisine teşekkür ettik.

Ben de, sevgili amcam, babamın bize bıraktığı mirasın son kısımlarından bir miktarla, arsasını Milli Eğitim Müdürlüğünün tahsis ettiği bir arsaya bir Anaokulu yaptırıyorum: İsmine de, senin “onu her zaman hatırlarım” dediğin, eşim Solmazın adını verdim: Solmazana Anaokulu 6 derslikli, 300 öğrenci kapasiteli, 1100 m2 kapalı alanlı bir okul oluyor. Mimar Mine Tunçok’un yaptığı projeyi Bolulu Mühendislerden Nihat Abak kazandı. İnşaatın maliyeti 3.565.500 TL ve KDV den muaf. Donanımlarını, Vakfının üyelerinden Muhabbet Koç’un “Ben şahsen ilgilenirim” fahri talebi ile onun seçimine bıraktım. Söylediğine göre donanımlar da 500.000 TL ‘yi geçmiyor. Temeli 29 Nisan da atıldı; ben karantina dolayısı ile gidemedim. Okulu inşallah 24 Kasım Öğretmenler gününde Bolu Milli Eğitimine teslim etmiş olacağız. O zamana kadar salgın nedeniyle alınan kısıtlamalar kalkar da ben ve Solmaz da açılışa gidebiliriz.

2021 yılı Faaliyet raporumuz hazırlanmış ve tüm üyelerimize sunulmuş olmasına rağmen salgın nedeniyle Vakfımızın 10 Mayıs da yapması gereken Genel Kurulumuzu daha sonraya erteledik.

Öğrendiğime göre bu sene de 11 Mayıs İzzet Baysal Şükran günleri gene geçen seneki gibi, mahdut katılımlı, maskeli ve mesafeli olacak. Bolu Kent Konseyi Başkanlığının düzenlediği törene göre, Kent Konseyinin çelengi Atatürk Anıtına sunulacak, saygı yürüyüşünden sonra İzzet Baysal Caddesindeki anıtına Vali, Belediye Başkanı ve BAİBÜ Rektörü çelenkleri sunulduktan sonra seni anacaklarını ve şükranlarını sunacaklarını öğrendim. Genel Sekreterimiz Mustafa Yaman da benden, her Şükran günlerinde sana göndermeği mutat hale getirdiğim, 21.mektubumu göndermemi istedi. Orada okuyup Şükran Günleri anıt defterine yazacak.

Görüyorsun, Sevgili Amca, tüm dünyayı sarsan böyle korkunç bir afetin göbeğinde olsak da Bolulular seni hiç unutamıyorlar ve ben eminim ki, sonsuza kadar da unutmayacaklar.

Hoşça kal ve de bu salgından dünyayı koruması için dua et sevgili Amca..

Allahımıza ve senin dualarına sığınıyoruz.