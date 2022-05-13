Ameliyat 12 saat sürdü

Haber: Okay Özcan

Geçirdiği rahatsızlık sonrası Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kardiyoloji Servisinde tedavi altına alınan ve Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar’ın oğlu Samet Çağlar, sosyal paylaşım sitelerinden yaptığımız çağrılar karşılık buldu. Babama gereken donör İstanbul’dan bulundu açıklaması yaptı.

Yeniçağa Belediye Başkanı Çağlar’ın oğlu Samet Çağlar, babasının durumunun iyi olduğu şu an yoğun bakımda bulunduğunu belirterek; “Öncelikle babamın durumunu öğrenen ve sağlığına kavuşması için dualarını esirgemeyen dostlarımıza sonsuz teşekkür ederim. Sosyal paylaşım sitesinden yaptığımız çağrı üzerine İstanbul ilinden babama uygun bir donör bulduk ve hemen harekete geçtik. Türkiye’de organ nakli konusunda en iyi hastane olan Malatya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine Babamı getirerek yatışını yaptık. 12 saat süren ameliyat sonrası karaciğer hakli gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor. Bir müddet burada kalacak ve babam eski sağlığına yeniden kavuşup, Yeniçağa halkına hizmet etme devam edecek. Bizleri bu şartlarda bile bırakmayan ve unutmayan tüm dostlara teşekkür ederim” şeklinde konuştu.