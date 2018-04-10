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    • Ameliyat olmak için İstanbul’dan geldiler

    İstanbul Eyüp Devlet Hastanesi’nde 10 yıl Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Yüksel Navruz’un Özel Fatma Hatun Hastanesinde göreve başlamasıyla birlikte İstanbul’da yaşayan hastalarının tedavi için tercihi Bolu oldu.

    10 Nisan 2018 Salı 11:34
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    Ameliyat olmak için İstanbul’dan geldiler

    BMA

    Doktorlarının peşinden gelen hastalar Op. Dr. Yüksel Navruz tarafından Özel Fatma Hatun Hastanesinde ameliyat edildi.

    Başarılı doktorların birbiri ardına Bolu’da ki özel hastanelerde göreve başlaması birlikte Bolu bölgenin sağlık üssü olurken, gerek yoğun bakım gerekse ameliyat ve poliklinik hizmetleri ile farkı hisseden birçok hasta tercihini Bolu’dan yana kullandı.

    Yıllardır İstanbul’da yüzlerce hastayı sağlığına kavuşturan ve Beyin ve Sinir Cerrahisinde adından başarıyla söz ettiren başarılı Cerrah Yüksel Navruz’un Özel Fatma Hatun Hastanesinde göreve başlaması ile birlikte hastaları Bolu’ya akın etmeye başladı.

    İstanbul’dan gelen ve Özel Fatma Hatun Hastanesinde yaklaşık 7 aydır görev yapan Beyin ve Sinir Cerrahı Op. Dr. Yüksel Navruz 2013 yılında İstanbul’da hastası olan 67 yaşındaki Kemal Çağalar’ı 6 saat süren zorlu bir ameliyatla ağrılarından kurtardı.

    “Omurgaları Titanyum Vidalarla Sağlamlaştırdık”

    Gerçekleştirilen operasyon ve hastasının son durumu hakkında bilgi veren Op. Dr. Yüksel Navruz şunları söyledi;“Kemal Bey bel ağrısı ve bacak ağrısı şikayetleri ile bize geldi. Yürüme bozukluğu da vardı. İstanbul’dan daha önce takip ettiğim bir hastamdı. Belinde darlıklar ileri derecedeydi. Belinde ki eklemlerde kırılmalar vardı. Bel fıtıkları da kireçlenmişti. Sertleşmiş, taşlaşmış dediğimiz fıtıkları mevcuttu. Belinde dördüncü ve beşinci kemikler arasında kayması da vardı. Bunların hepsini temizledik. Bel omurgalarını da titanyum vidalarla sabitleyip sağlamlaştırdık.”

    “Yüksel Hocama Güvendim”

    Bel bölgesinde kayma, omurilik kanalında darlık ve kireçlenmiş fıtık nedeniyle yıllar sonra doktorunun peşinden Özel Fatma Hatun Hastanesine başvuran Kemal Çağalar cerrah olarak neden Yüksel Navruz’u tercih ettiğini şu şekilde aktardı;

    “İstanbul’da Yüksel Hocamın hastasıydım. Eyüp Devlet Hastanesinde iken kontrollerime gidip geliyordum yazlığa gideceğim zaman kendisinin görüşünü alıyordum durumum nasıl olur diye. Son zamanlarda ayağım sarkma yapmaya başladı. O korku ile İstanbul’da bir iki tane profesöre gittim. Ayrıca 3 farklı hocaya daha göründüm. Birazda kendileri çok ünlü olduğu için benim götürdüğüm MR filmlerine bakıp fıtıklarımın bir kısmını temizleyebileceklerini fakat üst kısma dokunamayacaklarını belirttiler. Bunun sonucunda ilerde sorun yaşayıp yaşamayacağımı sordum ve geçici sorun olur dediler. Bunun sonucunda tekrar araştırma yaptım ve Yüksel Hocamı ulaşmaya çalıştım Bolu’ya tayininin çıktığını söylediler. Kendisine ulaştığımda kararımı vermiştim. Yüksel Hocam MR filmlerine bakınca mutlaka ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Bende kendisine güvendiğim için ilk önce Allah sonra Yüksel Hoca diyerek kendimi teslim ettim. Güzel başarılı bir ameliyat geçirdim. Şimdi çok iyiyim sağlığım yerinde.”

     

    Anahtar Kelimeler: İstanbul, Eyüp, Devlet, Hastanesi’nde, 10

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