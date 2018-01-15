Haber: Aysun Beykoz

Toplantıya Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı Mithat Koç, Bölge Müdürü Hasan Keskin, Bölge Müdür Yardımcısı Nizamettin Ören, Şube Müdürü Ali Özel, Denetçi Burhan Aydoğan, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Güven Gültekin ve amenajman planları yenilecek 9 İşletme Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bölge Müdürü Hasan Keskin, Ülkemizde ilk amenajman planı yapımının 100. yılına denk gelen bu yılda Bolu Orman Bölge Müdürlüğünde 59 birimde amenajman planının yenileneceğini belirterek, orman fonksiyonlarını dikkate alan orman amenajman planlarının hazırlanması için teknik çalışmaların önemli olduğunu vurguladı. Yapılacak olan bu çalışmalar ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki ormanların 20 yılının planlanacağını, planların doğru ve tekniğine uygun yapılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini, yenileme aşamasında teknik gelişmelere entegre olabilecek şekilde yaptırılmasına azami dikkat edilmesini istedi.

Toplantıda Orman İdaresi ve Planlama Dairesi Başkan Yardımcısı Mithat Koç ile Şube Müdürü Ali Özel, amenajman planlarının ihale süreci ve yapım aşamasında dikkat edilecek hususları anlatarak ormanların fonksiyonlara ayrılmaları konusunda detaylı bilgiler verildi.