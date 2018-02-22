Haber: BMA

Başkan Kemal Kazanı makamında ziyaret eden New York Mirajİslamic School Kurucu Genel Müdürü Dr. Zülkarneyn Vardar ve beraberindekilere Başkan Kemal Kazan ilçenin tarihi ve belediyenin gerçekleştirdiği ve yürütmekte olduğu proje ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Başkan ile birlikte ilçeyi gezen Dr. Zülkarneyn Vardar ve beraberindekiler Göynük Belediyesi El Sanatları Eğitim Merkezini ziyaret ederek Göynük’e özgü tezgâhlarda dokunan el dokumalarını yerinde inceleyerek bilgiler aldılar. Başkan Kemal Kazan’ın günün anısına El Sanatları Eğitim Merkezinde dokunan dokumalardan hediye ettiği Amerika New York Mirajİslamic School Kurucu Genel Müdürü Dr. Zülkarneyn Vardar, okul öğretmen ve öğrencileri sonrasında ilçeden ayrıldılar.

