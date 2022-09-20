Amerikalı Milli Tori Dixon, Bolu Belediyespor kampına katıldı

boyu ve 3.6 metre smaç yüksekliği ve 3 metre blok yüksekliği ile takıma güç katacak olan Tori Dixon

bugün takımı ile ilk antrenmanına çıkacak. Milli oyuncu Tori Dixon’un da kampa katılması ile temsilcimiz sezon hazırlıklarını tam kadro sürdürecek.