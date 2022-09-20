Amerikalı Milli Tori Dixon, Bolu Belediyespor kampına katıldı

Yeni sezona hızlı başlamak isteyen Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bolu’nun sultanlarına katılan son tranfer Amerikalı Milli orta oyuncu TeTori "Tori" Elsie Dixon Bolu’ya geldi.
Tori Dixon Türkiye’ye gelişini Instagram hesabından elinde pasaportu bulunan bir fotoğrafla paylaşarak duyurdu.
- boyu ve 3.6 metre smaç yüksekliği ve 3 metre blok yüksekliği ile takıma güç katacak olan Tori Dixon bugün takımı ile ilk antrenmanına çıkacak. Milli oyuncu Tori Dixon’un da kampa katılması ile temsilcimiz sezon hazırlıklarını tam kadro sürdürecek.
TORİ DİXON KİMDİR?
4 Ağustos 1992 Arizona doğumlu olan TeTori "Tori" Elsie Dixon, orta oyuncu mevkiinde görev almaktadır. 191 boyunda, 83 kilo 2014 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda altın madalya kazanan takımda yer alan Tori Dixon 2015 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi’nde en iyi orta oyuncu seçilmiştir. 2018-2019 sezonunda ise Çin Voleybol Siper Ligi'nde en değerli oyuncu seçilmişti.
2010 2014 seneleri arasında ABD Minnesota Üniversitesi takımında, 2013 – 2015 sezonları arasında Azerbaycan Rabita Bakü, 2015 – 2017 seneleri arasında Japonya’da Toray Arrows, 2017 – 2018 sezonunda İtalya’da Saugella Team Monza, 2018 – 2021 sezonları arasında Çin Beijing BAIC Motor takımında, 2021 – 2022 sezonunda Türk Hava Yolları SK’da görev alan Tori Dixon, 2022 – 2023 sezonunda ise Bolu Belediyespor’da forma giyecek.