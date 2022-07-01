Ana kart alayım dedi başına gelmedik kalmadı

Haber: Uğur Balaban

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başından geçenleri anlatan mağdur E.Ç., şunları söyledi; “Sosyal paylaşım sitesinden bilgisayar ana kartı satışını gördüm ve U.C.Ç. isimli vatandaşla iletime geçtim. Ana kart için 9 bin liraya anlaştım. Sonra bana ürünü gönderdiğine dair kargo faturası gönderdi. Kendisine inandım ama birkaç gün geçmesine rağmen ürünüm gelmedi. Kargo faturasını incelediğimde sahte olduğunu anladım ve dolandırıldığıma inandım. 9 bin liram da gitti, bilgisayar ana kartta gitti. Kendisinden davacıyım ve cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Sanık olarak yargılanan U.C.Ç.’de üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek; “Kendisini tanımam ve sosyal paylaşım sitesinde ürün satışı yapmadım. Kendisine ayrıca kargo faturası da göndermedim” diyerek savunma yaptı. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.