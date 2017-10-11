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11 Ekim 2017 Çarşamba
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    • Ana katili ikinci kez müebbet aldı

    Bolu F tipi Cezaevinde tutuklu bulunan zanlı öz annesi Neriman Karabıyık’ı 55 yerinden bıçaklayarak öldürmüş ve ömür boyu hapis cezasına çaptırılmıştı. Zanlı, Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılandı.

    11 Ekim 2017 Çarşamba 09:58
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    Ana katili ikinci kez müebbet aldı

    Haber; Haber Merkezi

    Yaklaşık 4 yıl önce Melikgazi İlçesi Selçuklu Mahallesi'nde annesi 56 yaşındaki Neriman Karabıyık'tan para isteyen Soner Karabıyık, olumsuz yanıt alınca öfkelendi. Soner Karabıyık, 'Rambo' olarak tabir edilen bıçağı 55 kez saplayıp, annesini öldürdü. Tutuklanan Soner Karabıyık, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Sanık Karabıyık, 'canavarca hisle kasten adam öldürmek' suçundan önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, ardından 'iyi hal' nedeniyle bu ceza ömür boyu hapis cezasına çevrildi. İtiraz üzerine Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi 'iyi hal' uygulamasına uygun bulmayarak, yargılamanın yeniden yapılmasını istedi. Bugün görülen duruşmada, Bolu Cezaevi'nde tutuklu bulunan Soner Karabıyık, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile hazır bulunduğu mahkemede suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Mahkeme, Yargıtay'ın bozma kararına uyarak annesini 55 yerinden bıçaklayarak öldüren Soner Karabıyık'ı bu kez 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis cezasına çarptırdı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, F, Tipi, Cezaevinde, Tutuklu

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