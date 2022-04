Anabolu Konserve Fabrikası Açıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Her fabrika bir kaledir” sözünü hatırlatan Başkan Özcan, “Gerçekten Cumhuriyetimiz için her fabrikanın bir kale olduğunu, her fabrika sayesinde istihdam sağlandığını, her fabrika sayesinde üretimin arttığını en iyi bilenlerdeniz. Seçim öncesinde de söylemiştik. Bizim önceliklerimizden bir tanesi Bolu’da tarımsal üretimi arttırmak. Daha da önemlisi bu üretim tesislerinde istihdamı sağlayabilmek. Önümüzdeki süreçlerde yeni üretim tesisleriyle karşınızda olmayı temenni ediyoruz” dedi.

Bolu Belediyesi’nin Bolu çiftçisine, ekonomiye ve istihdama önemli katkılar sağlamak amacıyla hayata geçirdiği dev Konserve Fabrikası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle açıldı. Büyüksu Deresi kenarına kurulan Anabolu Konserve Fabrikası’nda ilk etapta 6 grup halinde 45 farklı ürün üretilecek. 2 bin metrekarelik kapalı alana sahip olan Anabolu Konserve Fabrikası’nda ata tohumlarının ve coğrafi işaretli ürünlerin işlenmesine öncelik verilecek.

“HER FABRİKA BİR KALEDİR”

Göreve geldiği andan itibaren şehre dev üretim tesisleri kazandıran Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yaptığı açılış konuşmasında, “Bugün özel bir gün, Ramazan ayını idrak ediyoruz. Aynı zamanda bir milli bayramımızı kutluyoruz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyoruz. Böyle anlamlı günde de Bolu’ya önemli bir değer kazandırdığımız için de mutluyum. Kurucu Liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, çok önemli bir sözü var. “Her fabrika bir kaledir” Biz bu anlayışla yola çıktık. Gerçekten Cumhuriyetimiz için her fabrikanın bir kale olduğunu, her fabrika sayesinde istihdam sağlandığını, her fabrika sayesinde üretimin arttığını en iyi bilenlerdeniz. Seçim öncesinde de söylemiştik. Bizim önceliklerimizden bir tanesi tarımsal üretimi arttırmak. Daha da önemlisi bu üretim tesislerinde istihdamı sağlayabilmek. Başta mantar olmak üzere Bolu’da üretimi arttırmayı hedefliyoruz. 2 Bin metrekare kapalı alana sahip olan fabrikamız ilk etapta bir bant ile üretime başlıyor. Ek bantlar ilave etmek suretiyle üretimi arttırabileceğiz. 6 grup halinde 45 farklı ürün elde etmeyi planlıyoruz. Önceliğimiz ata tohumlarımız ve coğrafi işaretli ürünler olacak. Burada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçlerde yeni üretim tesisleriyle karşınızda olmayı temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÜRÜNLER 2 SAAT İÇERİSİNDE KONSERVE HALİNE GELECEK

Son teknoloji üretim sistemine sahip Anabol Konserve Fabrikası’nın yapımı sırasında ana taşıyıcılarının, geçtiğimiz aylarda yıkılan katlı otopark çeliklerinden temin edildiğinin altını çizen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, israftan kaçındığının bir kez daha belirterek, “Bu fabrikanın ana taşıyıcılarını yıktığımız otoparkın çeliklerinden yaptık. Şuan sıfırdan kurmaya kalksanız belki de 10-15 milyon rakamlarıyla mal olur. Başkası olsa ziyan ederdi. Biz çok uygun fiyatlarla mal ettik. Kurulumu 5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Endüstriyel ve son teknoloji kontinü sistemi uygulandı. Bu sistem sayesinde üretim bandının bir ucundan giren ham maddeler 2 saat gibi kısa sürede diğer ucundan satışa hazır konserve haliyle çıkacak” ifadelerini kullandı.

“HEM GELENEKSEL TOHUMLARA SAHİP ÇIKIYOR HEM DE YEREL YÖNETİMİN PARÇASI HALİNE GETİRİYOR”

Açılışa katılan CHP Parti Meclis Üyesi Gökhan Günaydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ve beraberindeki ekibine yürüttükleri çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, “Böylesine güzel bir günde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum mutlulukla hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kendimi evimde hissediyorum. Bolu’da 3,5 yıl üniversite arkadaşlarımla birlikte görev yaptım. Bolu Türkiye’nin en güzel şehri. Bunun bir parçası olmaktan büyük onur duyduğumu ifade etmek isterim. Şunu unutmamalıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentine bir saat kalaya kadar yani Polatlı’ya kadar işgal edilmiş bir memleket olduğunu asla unutmayacağız. Bu topraklar kanla sulanarak o büyük kurtuluş savaşı verilerek bizlere armağan edildi. Yine şunu unutmamalıyız ki; Erzurum, Sivas kongreleriyle, Amasya Tamimiyle ve nihayet bunları taçlandıran 23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılışıyla düşman topçusu Polatlı’dayken, ulusun birlikte mücadele etmesiyle ama kuşkusuz M. Kemal Atatürk’ün önderliğinde bu ülke kurtuldu. Yeniden kuruldu. Ruhları Şad olsun. Bu topraklarda 120 milyon insan yaşayacak. Biz, bu insanları nasıl doyuracağız? Meselesi hepimizin uykusunu kaçıracak kadar ciddi bir meseledir. Bunu el birliğiyle kurgulamak zorundayız. Bolu Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları uzunca bir zamandır izliyorum. İki şeyi aynı anda yapıyorlar. Memleketin geleneksel tohumlarına sahip çıkıyorlar. Bolu’nun geleneksel olarak üretim modelinde olmayan başta mantar olmak üzere bazı ürünleri buraya dahil ediyorlar. Yerel ekonominin bir parçası haline getiriyorlar. Tanju Başkanı ve ekibini gönülden kutluyorum” dedi.

Yapılan konuşmalarının ardından Anabol Konserve Fabrikası, dua ve kurdele kesimi ile resmi olarak Bolu halkının hizmetine açıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir günlüğüne makama geçen çocuk başkan Bilge Topuz’da kurdele kesiminde protokole eşlik etti.

Gerçekleştirilen açılış törenine CHP Parti Meclis Üyesi ve İBB Genel Koordinatörü Gökhan Günaydın, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eşi Meral Acar Özcan, İlçe Belediye Başkanları, STK yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.