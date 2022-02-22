Anaç balıkları yiyen Su samuru yakalandı!



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Merkez Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu mevkilerinde su samuru yakalandı. Anaç balık üretim tesisleri için tehlikeli olan su samuru yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletilen tesis yaklaşık 1 yıl önce DSİ Genel Müdürlüğü ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne devir olmuştu. Bolu ve çevre illerin su kaynaklarında sürdürülebilir canlı hayatın temini adına sazan balığı yavru üretimi gerçekleştirilmektedir. Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda bir süredir anaç sazan balıklarının yer aldığı havuzda eksilmeler olması üzerine harekete geçen tesis çalışanları havuzlara tuzak yerleştirdi. Yerleştirilen tuzağa gece saatlerinde yakalanan ve avlaması yasak olan 1 adet su samuru gece saatlerinde yakalandı. Yakalanan su samuru, anaç balık havuzlarına tekrar ulaşamayacağı uzaklıkta doğal yaşam alanına uygun bir ortama bırakıldı.

Yakalanan su samuru Su Ürünleri Mühendisi Çağatay Oktay ve görevliler eşliğinde yapılan incelemeler neticesinde doğal yaşam alanına uygun bir ortam tespit edilerek Aladağlar mevkiinde yaşamını sürdürebileceği, gıda sıkıntısı çekmeyeceği uygun doğal yaşam ortamına bırakıldı.