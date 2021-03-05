Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı Bolu'ya getirildi.

Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Düzce'den getirilen Türk bayrağı, Bolu Valiliğinde düzenlenen törenle Hilal Yastık'a teslim edildi.

Vali yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın şanlı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak "Çanakkale Savaşı, ruhun çeliğe karşı, hakkın batıla karşı, mazlumun zulme karşı, Hilal'in Haç'a karşı vermiş olduğu çok anlamlı ve çok mübarek bir savaştır. Çanakkale, sadece insanların bir araya gelerek vuruştuğu, metrekareye binlerce merminin düştüğü yer değil, aynı zamanda alaylarımızın, 57. Alayımızın da yok olduğu, yüzbinlerce şehit verdiğimiz ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kapısını araladığımız çok müstesna bir vatan parçasıdır" ifadelerini kullandı.

"Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Düzce'den Bolu'ya getirilen Türk bayrağı, daha sonra Bilecik'e ulaştırılacak. Türk bayrağı, Marmara Bölgesi'ni dolaştıktan sonra diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart'ta Çanakkale Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Narkotik büronun uygulamasına takıldı
Narkotik büronun uygulamasına takıldı
  1. Bolu

banner124