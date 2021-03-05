

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferinin Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Düzce'den getirilen Türk bayrağı, Bolu Valiliğinde düzenlenen törenle Hilal Yastık'a teslim edildi.

Vali yaptığı konuşmada, Çanakkale Savaşı'nın şanlı Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurgulayarak "Çanakkale Savaşı, ruhun çeliğe karşı, hakkın batıla karşı, mazlumun zulme karşı, Hilal'in Haç'a karşı vermiş olduğu çok anlamlı ve çok mübarek bir savaştır. Çanakkale, sadece insanların bir araya gelerek vuruştuğu, metrekareye binlerce merminin düştüğü yer değil, aynı zamanda alaylarımızın, 57. Alayımızın da yok olduğu, yüzbinlerce şehit verdiğimiz ama Türkiye Cumhuriyeti'nin kapısını araladığımız çok müstesna bir vatan parçasıdır" ifadelerini kullandı.

"Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Düzce'den Bolu'ya getirilen Türk bayrağı, daha sonra Bilecik'e ulaştırılacak. Türk bayrağı, Marmara Bölgesi'ni dolaştıktan sonra diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart'ta Çanakkale Şehitler Abidesi'nde göndere çekilecek.