Haber: Gönül Olutürk

Anadolu’nun damaklara keyif veren lezzet mirasları Üretici Sokağı’nda hayat buluyor. Geçmişten günümüze uzanan tatlar Esas 14 Burda Alışveriş Merkezinde tüm vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Alışveriş merkezinin içerisine Anadolu Lezzetler Durağı altında çiftçinin elinden sofralara uzanan lezzet fuarı açıldı. Tüm vatandaşlarının gönül rahatlığı ile alışveriş yapabileceği fuar 9-18 Şubat tarihleri arasında hizmet veriyor.