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14 Aralık 2017 Perşembe
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    • Anadolu Mektebi “Cengiz Aytmatov” paneli düzenledi

    Bolu Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü “Anadolu Mektebi Bolu Yazar Okumaları Projesi” kapsamında Bolu Sosyal Bilimler Lisesinde panel düzenlendi.

    14 Aralık 2017 Perşembe 15:58
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    Anadolu Mektebi “Cengiz Aytmatov” paneli düzenledi

    Haber: Aysun Beykoz

    Panele Eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami Güçlü, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar, Milli Eğitim Şube Müdürü Muvafık Kılıç, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.  Anadolu Mektebi Bolu Yazar Okumaları Projesi kapsamında geçtiğimiz yıllarda yapılan faaliyetlerin anlatıldığı bir video sunumu izlendi. Okul Müdürü İbrahim Ercivan yaptığı konuşmada, “Anadolu Mektebi Yazarlık Okumaları kapsamında geçmiş yıllarda milli ve manevi yönü güçlü olan Mehmet Akif Ersoy, Tarık Buğra, Mustafa Kutlu gibi yazarlar öğrencilerimiz tarafından okunmuş ve çeşitli etkinlikler yapılmıştı. Bu sene ise inşallah Cengiz Aytmatov’un eserleri değerlendirilecek. Bu bağlamda Panelist öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.    

    Yazar okumaları projesinde eğitimine devam eden öğrenciler, Dünya Edebiyatının gelmiş geçmiş en büyük yazarlarından Cengiz Aytmatov’u ve eserlerini anlattı. Panelde 5 ayrı başlıkta Aytmatov’un eserlerinde işlediği konuları anlatan Anadolu Mektebi öğrencileri izleyiciler tarafından beğeniyle dinlendi.  Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Üniversite Grubundan Kübra Akgün, yaptığı konuşmada “Arkadaşalar emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Anadolu Mekteplerinde eğitim almak her öğrenciye farklı noktalarda katkıda bulunuyor.” değerlendirmesini yapıp konuşmasına öğrencilerin işlediği konuların analizini yaparak devam etti.

    “BİZ BİR KÖPRÜ OLMAK DURUMUNDAYIZ”

    “Türk Dünyasının ortak dili Cengiz Atymatov”panelinin akabinde konuşan Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, “Öğrencilerimize Cengiz Aytmatov’u böylesine güzel anlattıkları için özellikle teşekkür ediyorum. Bizler Milli Eğim Müdürlüğü olarak birçok alanda çalışmalar yapıyoruz. Binalar yapıyoruz, projeler gerçekleştiriyoruz. Bunlar bizim rutin işlerimiz ama benim en çok mutlu olduğum projelerden bir tanesi Anadolu Mektebi Yazar Okumalarıdır. Kitap okumalarıyla alakalı Köroğlu Yazarlık Okulu projemiz de devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda öğrencilerimizi yazar ve şair olarak milletimize kazandırmış olacağız. Bizim esas amacımız öğrencilerimizin daha fazla okuması, bu ülkenin kendi değerleriyle bütünleşmiş aydın ve entelektüel insanlarla donanmasıdır. Günümüz çağında çok çabuk tüketen bir nesille karşı karşıyayız. Dolayısıyla bu neslin okuma noktasında desteklenmesi gerekiyor. İnsan okursa üretebiliyor çünkü okuduğunuz kitaplar sizi düşünmeye sevk ediyor. Burada biz bir köprü olmak durumundayız. Arkadaşlarımız Cengiz Aytmatov’u çok güzel anlattılar. Ben bu adımın çok güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da çok daha iyi çalışmalara imza atacağımızı düşünüyorum.” diye konuştu.

    “10 YAZAR OKUMAK 2 ÜNİVERSİTE BİTİRMEK KADAR ÖNEMLİDİR”

    Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, “Altı sene sonra tekrar Bolu’da arada geçen zamanda defalarca yaptığımız çalışmalardan birini yapıyoruz. Kültür faaliyeti kısa dönem faaliyeti değildir. Sonuçları hemen ortaya çıkmaz. Sabırla çalışıp uzun bir süreyi göze almak gerekir. 2012’nin ilkbahar mevsiminde başladığımız çalışmalar çeşitli zorluklar sonunda maya tuttu. Projede Bolu ili öne çıktı. En son grup halinde okuduğumuz Nurettin Topçu okumalarında en çok katılım Bolu’dan oldu. En çok gayret eden Bolu’dan katılanlar oldu. Nurettin Topçu üzerinde akademik çalışma yapanlar öğrencilerimizle iki gün süreyle Bolu’da buluştular. 10 yazar okuma hedefimizi geçen il Bolu’dur. 10 yazar okumak iki üniversite bitirmek kadar önemlidir. Bu sadece bizim için geçerli değil Dünya’da geçerli bir durumdur. İnsanlar niçin Dünya klasiklerini okurlar? Gerçekten büyük düşünürler bütün insanlara çok önemli katkı yapıyor. 14-26 yaş arasındaki çocuklarımıza evvela kendi klasiklerimizi okutacağız. Kendi klasiklerimizden maksat yerli olmasıdır. Dilimize, tarihimize, değerlerimize bağlı olmasıdır. Biz bu insanları okuyarak bu toplumun aydını olacağız. Bu toplumu besleyen yazarların kitaplarından yeni bir şey inşa edeceğiz. Toplumumuzu tanımak anlamak ve ait olduğumuz milletin unsurlarını bildikten sonra ona hizmet etmek bizim için daha kolay daha önemli ve daha mukaddestir.” Diyerek konuşmasına panel değerlendirmesiyle devam etti. Program, Anadolu Mektebi Yazar Okumaları Projesi çalışmalarında görev alan Bolu İl koordinatörü öğretmenlerine Prof. Dr. Sami Güçlü ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz tarafından belge verildi.

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