Anadolu Otoyolu'nda bakım

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde yapılacak olan derz yenileme çalışması nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı. Ulaşım, Ankara istikametinden 24 Mayıs'a kadar çift yönlü olarak sağlanacak.

Anadolu Otoyolu'nda bakım

HABER:C.Kutay Aykan

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadüklerinde yapılacak olan derz yenileme çalışması nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatılacağın daha önce duyurulmuştu. Karayolları 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı Kavşağı-Bolu Tüneli arasındaki Viyadük 1, Viyadük 2, Alper Şahan Özdoğan Viyadüğü ve Dilaver Kavasoğlu Viyadüğünde (3 No'luviyadük) kırık genleşme derzlerini yenileme çalışması yapılacak. Çalışma kapsamında Karayolları ekipleri tarafından yolda işaretleme çalışması gerçekleştirildi.

Yol çalışmaları çerçevesinde otoyolun İstanbul istikameti 24 Mayıs'a kadar taşıt trafiğine kapatıldı. Ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2019, 15:12
Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Misafirlerini Tasavvuf müziği ile ağırlayacaklar
Misafirlerini Tasavvuf müziği ile ağırlayacaklar
  1. Bolu

banner129