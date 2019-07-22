Anadolu Otoyolu’nda kaza

Haber: Birol Ertunç

Anadolu Otoyolu'ndan İstanbul istikametine seyreden Mehmet Kaleli idaresindeki 34 TS 4397 plakalı otomobil, Bolu Batı Gişeleri yakınlarında önünde seyreden Yakup Aktaş yönetimindeki 34 PFB 24 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, Mehmet Kaleli'nin kullandığı otomobilde bulunan Senanur, Mehmetcan ve Kıymet Kaleli yaralanırken diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.