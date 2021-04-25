Anadolu Otoyolu’nda sakinlik hakim!

Haber: Aysun Beykoz

Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç yoğunluğu azaldı. İstanbul ve Ankara metropollerini birbirine bağlayan otoyolun Bolu Dağı geçişinin Düzce ve Bolu kesimlerinde sakinlik hakim oldu. Otoyol getirilen kısıtlama nedeniyle sadece izin belgesi bulunan kargo araçları, akaryakıt tankerleri, büyük tonajlı ve diğer araçlar tarafından kullanılıyor.

Polis ekipleri, bölgede denetimlerini sürdürüyor. Öte yandan, güzergahtaki sakinlik drone ile görüntülendi.