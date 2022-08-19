Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde tanker ve tır çarpıştı: 2 yaralı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Alınan bilgiye göre, otoyolun Düzce kesimi 1. Viyadük mevkisinde henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen sodyum bikarbonat yüklü tankerle tır çarpıştı. Çarpışmanın ardından tanker ve tırda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan tanker ve tır sürücüsü ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Araçlardaki yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım sağlanamıyor. Araçlar, Bolu Dağı Tüneli girişinden geri çevrilerek D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.