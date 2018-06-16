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    • Anahtar okuma etkinliği büyük ilgi gördü

    BMW, Sakarya Yetkili Servisi Sandıkçı Oto ilimizde önemli bir etkinliğe imza attı. Düzenlenen ‘Key Reader’(Anahtar Okuma) etkinliği 14 Burda AVM de yoğun bir katılıma sahne oldu.

    10 Haziran 2018 Pazar 11:51
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    Anahtar okuma etkinliği büyük ilgi gördü
     Haber: Aysun Beykoz

    İlimize en yakın BMW servisi konumunda olan Sandıkçı Oto; düzenlediği etkinliğe büyük önem gösterdi. Sandıkçı Oto sahibi Salih Sandıkçı, servis müdürü Mehmet Turan,servis randevu kabul ve planlama uzmanı Neslihan Kırcı ile BMW uzman servis danışmanı Harun Soyçiçek düzenlenen etkinlikte misafirleri ile yakından ilgilendi. İlimizdeki BMW sahiplerinin yoğun katılımı ile gerçekleşen aktivitede katılımcılara “Key Reader” hakkında bilgiler verildi. Yine katılımcılara; BMW otomobillerin tümünde otomobil bilgilerinin, bakım ihtiyaçlarının, uyarı mesajlarının, kilometrenin, fabrika ayar ve bilgilerinin kısacası otomobille ilgili çoğu bilginin anahtar içerisinde depolandığı bir çip olduğu, bu çip sayesinde anahtarı okuyucuda okutulduğunda aracın bakım gereksinimleri gibi bilgiler verilerek katılımcıların daha bilinçli BMW müşterisi olmaları amaçlandı.

    Etkinlik alanında açıklama yapan Sandıkçı Oto Servis Müdürü Mehmet Turan “ Sandıkçı Oto BMW yetkili servisi olarak 8-9-10 Haziran tarihlerinde 14 Burda AVM’ye geldik. Burada Anahtar Okuma etkinliğimiz vardı. Anahtar okuyarak müşterilerin bakım ve ihtiyaçlarının ne olduğunu, araçlarında yapılması gereken işlemlerin detayını sunmak için Bolu halkına hizmet vermek için buraya geldik. Bize gösterilen ilgiden dolayı halkımıza ve 14 Burda AVM yönetimine teşekkürlerimizi sunarız.En yakın BMW servisi olarak her zaman Bolu halkına hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

    Anahtar Kelimeler: BMW, Sakarya, Yetkili, Servisi, Sandıkçı

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