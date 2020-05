Anaları unutmadılar

Haber: C. Kutay Aykan

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Millet vekilleri Fehmi Küpçü, Arzu Aydın, AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ile birçok siyasi ve bürokrat Anneler günü mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajlarda anneliğin ne kadar ulvi bir makam olduğuna vurgu yapılırken, cennet anaların ayakları altındadır denildi.

VALİ AHMET ÜMİT;

Mesajında, şefkatin, merhametin ve fedakarlığın sembolü olan annelerin her koşulda sevip, koruyan, kollayan ve evlatlarına kol kanat geren en değerli varlıklar olduğunu belirten Ümit, "Bizler, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, anneye hürmeti esas alan, anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğin temsilcileriyiz. Baş tacımız, ilk öğretmenimiz, ilk hamimiz, gücümüz olan annelerimiz, ülkemizden, milletimizden, çocuklarımızdan hayır dualarını eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Ümit, ömürlerini ailelerine vakfeden, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerin, Anneler Günü'nü kutladığını ve ahirete irtihal etmiş tüm anneleri de rahmetle ve minnetle yad ettiğini dile getirdi.

TANJU ÖZCAN;

Annelerin en değerli hazine ve hayat boyu yol göstericisi olduğunu söyleyen Başkan Tanju Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, dünyamızı zenginleştiren annelerimiz, ilk öğretmenimiz, hayat boyu yol göstericimizdir. Türlü fedakarlıklara ve zorluklara sabırla göğüs gererek, çocuğu için tüm benliğini ortaya koyan annelerimize ne kadar hizmet etsek azdır. Anne, öğretmendir, anne, hayatını çocuklarına adayan, yüreğinde sevgi ve sabrı taşıyan dünyanın en kutsal varlığıdır. Ebeveyne saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan bir geleneğin mensubu olan bizler, annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Karşılıksız tek sevgi, anne sevgisidir. Bu sevgiye layık evlat olabilmek için, annelerimizin kıymetini en iyi şekilde bilmeliyiz. Onlara saygıyı, hürmeti, ilgiyi, yılda bir gün değil, her gün göstermeliyiz. Annemizle geçireceğimiz zamanın sınırlı olduğu bilinci ile üzerimize düşen görevi en güzel şekilde yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” dedi.

FEHMİ KÜPÇÜ;

AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü mesajında; “Annelik sevginin, şefkatin, merhametin, fedakarlığın en güzel ve özel örneğidir. Annelerimiz başımızın tacıdır, bizlerin en değerli varlıklarıdır. Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerine nail olmuş olan ‘Cennet, annelerin ayakları altındadır’ ifadesi anneliğin ne kadar ulvi bir anlam taşıdığının en anlamlı özetidir. Nesilleri yetiştirmede kilit rol oynayan annelerimiz, aile birliğinin tesisi edilmesini sağlar. Sağlıklı ve mutlu yuvaların en temel anahtarıdır. Evi, yuva yapan annedir; anne evlatlarının en kıymetli sığınağıdır. Büyüklere saygıyı esas alan bir geleneğin mensubu olarak özellikle annelerimizi üzecek, onlara zarar verecek her türlü davranıştan kaçınmamız gerektiğinin altını bir kere daha çizmek istiyorum. Bilakis onlara hayatımızda ne kadar önemli bir yerde olduğunu hissettirmeli, onları el üstünde tutmalıyız. Şehitlerimizin en kıymetli emanetleri olan şehit annelerimizin başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyor, ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum” diyerek sözlerine son verdi.

ARZU AYDIN;

AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Aydın annelerin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak gerektiğini anlattı. Kendiside bir anne olan Aydın, “İnsan; sevgiye, ahlaka, erdeme, iyiliğe dair hasletlerinin temelini anneden alır. Anne sadece insanı dünyaya getiren bir varlık değil aynı zamanda insanın doğduğu andan itibaren hem koruyucusu, hem bakıcısı, hem de öğretmenidir. Çocuklarını iyi yetiştiren annelerin içinde yaşadığı toplum ahlak ve medeniyet açısından da kalkınır. Merhametin ve karşılıksız sevginin tükenmez kaynağı olan annelerimiz bıkmadan, usanmadan her anlamda sağlıklı nesillerin yetişmesi için çalışıyorlar. Annelerimizi mutlu etmek, annelerimizin yüreklerini sevgiyle doyurmak, nefes aldığımız her gün annelerimizin merhametine, şefkatine ve ilgisine layık olmaya çalışmak hepimizin görevi olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle başta bu ülkenin birliği ve bütünlüğü için canını seve seve feda eden şehitlerimizin aziz anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum”dedi.

NURETTİN DOĞANAY;

Annelerin insan hayatındaki önemine işaret eden Doğanay; “Sebebi varlığımız, sonsuz şefkat ve fedakarlığın sembolü annelerimiz, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen ve yeri hiçbir şeyle doldurulamayacak en değerli varlıklarımızdır. Nitekim Peygamber Efendimiz, 'Cennet, anaların ayakları altındadır' demek suretiyle cenneti kazanmaya anneyi vesile kılmış, dinimizin kadına ve anneye verdiği değeri göstermiştir. Annelerimizin ne kadar yüksek bir mertebede olduğu belirtilerek, onlara saygı ve sevgide kusur edilmemesi gerektiğine işaret edilmiştir. Annelerimizi senede bir gün değil, ömrümüz boyunca sevgi ile kucaklamalı, gönüllerini hoş tutmalı ve hürmette kusur etmemeliyiz. Analık kutsaldır, sevginin, şefkatin, merhametin, gücün, savunmanın, gönlün, muhabbetin sembolüdür. Sebebi varlığımız, sonsuz şefkat ve fedakarlığın sembolü annelerimiz, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen ve yeri hiçbir şeyle doldurulamayacak en değerli varlıklarımızdır. Çocuklarının ilk yol göstericisi olan annelere, en iyi imkânları sunmak, kendilerini her bakımdan geliştirmeleri için gerekli ortamları hazırlamak, sosyal yaşamda daha etkin rol üstlenmelerini sağlamak, yetiştirecekleri nesillerin mutluluğunun temel şartlarını oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.

AHMET ÖRNEKBAŞ;

Her yıl Mayıs ayının 2. Pazar günü olarak kutlanan ‘Anneler Günü’ münasebetiyle bir mesaj yayımlayan iyi Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş, “Ülke olarak mücadelesini verdiğimiz bu zorlu süreçte özellikle sağlık çalışanı anneler olmak üzere tüm fedakar annelerimizin günlerini tebrik ediyorum. Sevgisiyle, şefkatiyle sığındığımız liman olan kıymetli annelerimizin değerini bilerek onlara gerekli saygı ve hürmeti göstermemiz gerekir. Anne ve babaya saygıyı esas alan, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu belirten bir inancın mensubu olarak, evlat yetiştirmenin önemli bir görev olduğunun farkında olarak annelerimizin mutlu olması, yüzlerinin gülmesi, hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi için sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. En mutlu anlarımızda olduğu gibi, başa çıkamadığımız tüm güçlüklerde sığındığımız, yanımızda bulacağımızdan emin olduğumuz annelerimizin bizlerden tek beklentisi, kendilerine gösterilen sevgi, saygı ve ilgidir. Onun için hayattayken değerini bilmemiz gereken annelerimizin bu beklentilerini karşılamalıyız” şeklinde konuştu.

Annelerin her şeyin en güzeline layık olduğunu söyleyen Başkan Asya, “Bizler, annelerimize karşı olan gönül borcumuzu her ne yapsak ödeyemeyiz. İşte bu nedenle annelerimizi yılda bir defa hatırlamak yerine onların her gün hayır dualarını almak bizlerin en şerefli görevi olmalıdır. Bu duygularla başımızın tacı, yuvalarımızın mimarı annelerimizin ‘Anneler Günü’nü kutlar, her birine ayrı ayrı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ebediyete intikal eden kıymetli annelerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2020, 23:30